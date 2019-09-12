Согласно автобусному спидометру, от Нового Уренгоя до Новозаполярного - вахтового поселка Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения - около 210 километров. Для многих, годами приезжающих сю­да, - расстояние пустяковое: нередко их родной дом и поселок в лесотундре разделяют тысячи километров. Они не помеха, ибо очень значимы, ценны преимущества работы на одном из лучших в России и за ее пределами газовом промысле, у которого к тому же отличные перспективы.

Месторождение по запасам газа и газоконденсата входит в пятерку мировых "тяжеловесов", ему нет сегодня равных в стране. В год Заполярка, как ее часто называют сотрудники ООО "Газпром добыча Ямбург", способна дать до 130 миллиардов кубометров. Это, для понимания, две трети объема летучего топлива, поставляемого РФ в Европу по трубам. Осваивать гигант начали четверть века назад. Первая товарная продукция поступила в магистральную систему на исходе сентября 2001-го.

Разработка идет по классической схеме. Вслед за верхними пластами, сеноманскими, вскрыты нижние - валанжинские. Газ, скопившийся под огромным давлением в природных резервуарах, долго выходил на поверхность с могучим напором. Оставалось его доводить до кондиции на УКПГ - установках комплексной подготовки газа. Таковых пять. К слову, первая, УКПГ-1С, с годовой производительностью 35 миллиардов кубов, была и остается самой мощной на планете. Со спадом давления стали монтировать ДКС - дожимные компрессорные станции. Две запущены в 2017-2018-м, третью планируют ввести в эксплуатацию через год.

ДКС - это не вспомогательный узел, а высокотехнологичный комплекс с максимальной автоматизацией производственных процессов. В его основе - изготовленные отечественными заводами перекачивающие агрегаты с газотурбинными авиационными двигателями, центробежные нагнетатели. Суммарная мощность двух действующих станций сопоставима с объемом электропотребления города с населением 150 тысяч человек.

Побывав на стройплощадке, где скоро приступят к закладке корпусов третьей станции, я оценил размах. На 16 гектарах вырос огромный - глазом не охватить - свайный "лес". Установлено около 10 тысяч свай, всего их по проекту 11 700. Всюду рядом с ними трубчатые термоколонки - уходящие на глубину до 16 метров своеобразные морозильники с аммиаком либо углекислотой. Они должны предохранить от воздействия тепла вечномерзлую толщу, на которой будут покоиться конструкции весом сотни тонн. Предварительно особенности местных грунтов тщательно изучили спецы по холоду из тюменской компании - давнего партнера газодобывающего предприятия. На закладке ДКС подрядчик применил инновационную систему вертикальной температурной стабилизации.

- Всего на площадке сейчас занято около 600 человек. Из них примерно каждый пятый - сварщик. Работы идут круглосуточно, - рассказывает замначальника УКПГ-1С Евгений Серопол. - Ввод станции надолго обеспечит гарантированную добычу требуемого объема газа вне зависимости от уровня пластового давления. Сегодня "дожимаем" сеноман. Лет через шесть дойдет черед и до валанжинских залежей. Месторождение в стадии зрелой разработки, извлечено менее половины начальных запасов, до их исчерпания еще очень далеко.

На Заполярном концентрацию людей и техники можно наблюдать только на стройке ДКС. На их фоне ключевые производственные объекты, их с десяток, кажутся безлюдными, слышен лишь мерный гул агрегатов. Но за движением углеводородных потоков по тысячам трубопроводов, за работой множества моторов, насосов, сепараторов, трансформаторов и прочих механизмов непрерывно следят сотни специалистов: кто, как инженер по добыче нефти и газа Александр Барановский, - с пульта управления промыслом, а кто, как инженер-энергетик Роман Загидуллин, - непосредственно осматривая оборудование.

Александр окончил в столице профильный университет имени Губкина, устроился в отраслевой НИИ, но в итоге предпочел уютному проектному офису "живую работу" в подчас лютых условиях Арктики. Начинал оператором по добыче. Теперь его зона ответственности несравнимо больше. "Да, приходится оперативно решать массу технологических и оргвопросов. Но в этом и есть драйв", - признается он.

Роман, он из Каменска-Уральского, пошел по стопам отца Алика, отработавшего в "Газпром добыча Ямбург" полтора десятка лет. Сын в дочернем подразделении концерна трудится с 2006 года.

У его земляка екатеринбуржца Алексея Колесника газпромовский стаж составляет уже 20 лет, и он тоже член семейной династии. "Проторил дорогу" к промыслу в высоких широтах еще дед Василий. Ну а с мамой Светланой Алексей вместе на вахту прилетает. Стартовал Колесник на Ямбурге сварщиком, на Заполярке дорос до инженера. В момент встречи с ним в цехе осушки газа никого из других сотрудников предприятия не было. "Всюду, как видите, автоматика. Но на нее надейся, а сам не плошай - за приборами глаз да глаз нужен", - улыбается Алексей.

С вводом ДКС штат работников заметно вырос. Молодые специалисты приходят в сплоченный коллектив, где сплав опыта и энергии. Красноречивый факт: в разновозрастной хоккейной команде Заполярки старшему игроку, нападающему, - 60 лет! Это омич Александр Данилов, мастер обособленного цеха, где производят для нужд предприятия азот и кислород.

- Представьте, я на Ямбург приехал, когда он был еще всесоюзной комсомольской стройкой, - в 1985-м. С Заполярным 16 лет не расстаюсь, прирос. Однако, думаю, хватит на Севере шайбу гонять - пора на пенсию. Остается только позавидовать тем, кто придет нам на смену: на месторождении созданы прекрасные условия для труда, отдыха, занятий спортом, - резюмирует мастер.