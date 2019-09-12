Недавно СМИ сообщили, что только 40 процентов людей предпенсионного возраста в России работают. Действительно ли проблема занятости предпенсионеров столь остра и как внезапно не оказаться за пределами рабочего поля?

Речь, конечно, не о тех, кто работать вообще не хочет. Если вас уволили, то возраст - это не причина, а хорошая отмазка. Квалифицированного работника, которого ценят, не уволят в 55 лет. Особенно если он работает на предприятии давно и имеет не только жесткие, но и мягкие навыки - softskills. Конечно, у работающего человека предпенсионного возраста может возникнуть беспокойство, если в организации началась оптимизация штатов. Но и здесь хорошо бы понять: у страха глаза велики, или ты четко осознаешь, что не соответствуешь - не только должности, но и времени, которое предъявляет новые требования. Если человек сам себя мысленно уже уволил, велик риск, что это и вправду произойдет.

Если вы все-таки потеряли работу, есть несколько вариантов. Первый - стонать, канючить, всем рассказывать, что кругом враги. На этом фоне легко впасть в депрессию и даже серьезно заболеть. Второй вариант - человек делает выводы и ищет новую работу по найму. Найти ее реально в любом возрасте, даже в пенсионном, - все зависит от того, насколько ты морально, психологически, физически к этому готов.

Но есть еще два варианта, и как раз этим занимается наш центр "Стартап 50+". Например, начать свое дело. Да, если человек всю жизнь работал по найму, на такой шаг очень страшно решиться: нет понимания процессов и необходимых для старта знаний. Мы существуем как раз для того, чтобы сопровождать людей до того, как они осознают, что уже готовы зарегистрировать бизнес, сформировать у них уверенность в себе.

Еще один путь - научиться мыслить и зарабатывать проектами. Не искать работу на всю оставшуюся жизнь, а найти проект, в котором ты будешь работать на условиях неполной или полной занятости, но четко понимая: когда он завершится, тебе нужно будет искать новый.

Проектная занятость открывает большие перспективы - это кардинальное изменение рынка труда, ведь здесь работают совершенно другие законы. Мы замахнулись на изменение сознания старшей возрастной группы. Но нужно подготовить и работодателей: они должны осознать, насколько выгоднее нанимать людей с необходимыми квалификациями не на постоянной основе, а на конкретные проекты. Тогда можно не бояться брать на работу и людей в возрасте, ведь у работодателя не будет никаких обязательств по завершении проекта.

Сейчас этот проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, мы запустили в трех городах - Заречном, Березовском и Арамили. В них пройдут круглые столы с предпринимателями, где мы обсудим прежде всего, а готовы ли они? Есть ли у них проекты, готовы ли они брать на эту работу людей старшей возрастной группы и на каких условиях? Вторая задача - найти в этих городах такие проекты, в которых смогут участвовать желающие попробовать себя на условиях неполной занятости. Они могут быть разными: в сфере бизнеса, городского благоустройства, социальные. Единственное условие - они не волонтерские, здесь речь идет о том, чтобы люди зарабатывали, учились получать доходы от этой деятельности.

Проектная занятость - это кардинальное изменение рынка труда: можно не бояться брать на работу и людей в возрасте, ведь у работодателя не будет никаких обязательств по завершении проекта

Людей старшей возрастной группы ограничивает консерватизм мышления, это правда. Например, некоторые отказываются работать, потому что работающим пенсионерам не индексируют пенсию. Да, это так. Но давайте сравним: ну не проиндексируют мне ее на 200 рублей, но я заработаю при этом 10 тысяч! Но некоторые даже не задумываются об этом, они ищут миллион причин, чтобы ничего не начинать. Данная категория людей была, есть и останется, и это не наша целевая аудитория.

Нам интересны люди, которые гибко на все реагируют, интересуются новшествами и хотят работать, причем с интересом. Это не только молодые пенсионеры и предпенсионеры, но и поколение Х. Те, кому сегодня 45 и больше, уже сейчас должны задуматься: получаешь ли ты удовольствие от своей работы? Готов ли соответствовать времени? Ты учишься, развиваешься, пробуешь? Многие люди уже в этом возрасте мудро готовят запасной аэродром. Да, вы много работаете. Но возьмите себе за правило - выделите час в день, чтобы подумать о своем будущем: чем я хотел бы заниматься через три-четыре года? Вначале вы об этом подумаете, потом сделаете первый шаг. И чем больше будет укрепляться мотивация, тем больше шансов, что все будет так, как захочешь.

В свое время я задала вопрос известному лингвисту Дмитрию Петрову: мол, учу-учу язык, а результат не радует. Может, просто нет способностей? Он ответил:это миф, главное в изучении языка - мотивация и методика. Я ему очень благодарна за эти слова, по сути, он ответил и на вопрос, можно ли заниматься предпринимательством в зрелом возрасте. Можно. И мы готовы предложить методику. Но мотивация должна быть изначально.

Кстати, мы не только даем практические знания, но и воодушевляем: наш фестиваль "Стартап 50+", который в 2019 году прошел уже в третий раз, и другие проекты направлены именно на это. Например, предпринимательские ринги - деловая игра, в которой участвуют молодые и опытные предприниматели. Самое интересное - им очень понравилось работать вместе, в смешанных командах. Возрастные предприниматели дают ровесникам такой совет: больше общайтесь с молодыми людьми - вы зарядитесь их энергией, их идеями. Но нужно, чтобы и они захотели с вами общаться. А для этого вы должны быть интересны, не бояться перемен и не отставать от времени.