В Югре рыбаков подозревают в незаконной добыче пяти тонн рыбы

Подозреваемых в незаконной ловле поймали на путях миграции рыб к месту нереста на реке Северная Сосьва в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным полиции, пятеро местных жителей на 152 километре реки выловили около пяти тонн рыбы различных видов. Об этом сообщил сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. Специалисты оценивают ущерб в 20 миллионов рублей.

Подозреваемых задержали в поселке Игрим после оперативно-розыскных мероприятий. При них нашли три невода и 19 сетей, которые доказывают причастность югорчан к делу. Одного заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Один из задержанных, по мнению полиции, вероятно, раньше участвовал в двух подобных преступлениях.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье о незаконном вылове рыб с особо крупным ущербом.

Следствием устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.