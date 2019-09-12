В Тюмени эвакуировали жильцов аварийной пятиэтажки

В Тюмени экстренно эвакуировали жильцов 148-квар­тирного пятиэтажного дома по улице Ставропольской из-за опасности разрушения кирпичного здания.

Оно было построено в 1972 году, продолжительное время функционировало как общежитие хлебокомбината, профтехучилища, а в 1999-м передано на баланс муниципалитета. Преобладающая часть помещений приватизирована. Собственникам и нанимателям предложили с документами и самыми необходимыми вещами переехать в муниципальную гостиницу либо к родным и знакомым, а затем снять жилье. Стоимость аренды компенсируют из бюджета. Для нанимателей город приобретет равные по площади квартиры, прочим после экспертизы компенсируют стоимость утраченных помещений. Это далеко не первый случай эвакуации тюменцев из старых рушащихся пятиэтажек.

Между тем ожидает демонтажа новое огромное здание в центре города на углу улиц Герцена - Камышинской, так и не заселенное. Его площадь - 45 тысяч квадратов - более чем вдвое превышает объем жилья, введенного за 11 месяцев 2018 года в Ханты-Мансийске. Трехсекционный дом построен еще в начале века с недопустимыми отступлениями от проекта, намного превышена этажность. В итоге объект признан судом опасным для эксплуатации и подлежащим сносу. Недавно стал известен победитель конкурса на разработку плана демонтажа. Муниципалитет готов был заплатить за работу более миллиона рублей, но победитель аукциона сбил цену до 300 тысяч. Сколько казна выделит на сам снос, пока неизвестно. Доселе шла распродажа входных дверей, стеклопакетов, монтажных щитов и прочего "ценного" имущества злосчастного объекта.

Еще один подобный опасный долгострой, только намного меньшей площадью, находившийся поблизости и доставшийся в наследство от того же девелопера, в августе разобрали до фундаментного основания. На торгах начальная цена работ составляла 105 миллионов рублей, подрядная организация из западного региона РФ взялась аккуратно разрушить кирпичное разновысотное здание, подведенное под крышу, за 54,7 миллиона.