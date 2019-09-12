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Российский АПК пополнил завод по переработке картофеля
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 204(7962)
Не имеющий в стране аналогов завод по переработке картофеля заработал в селе Упорово. Событие значимое для региона, для всего отечественного АПК, а также в аспекте международного бизнес-сотрудничества: в торжественной церемонии открытия приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ, губернатор, спикер регионального парламента с группой депутатов, представитель посольства Королевства Нидерландов.

В Упорово базируется агрофирма "КРиММ", чья история насчитывает свыше 30 лет. Она специализируется на выращивании овощей, а в сфере семенного картофелеводства по многим позициям ей нет равных в стране. Хозяйство поставляет элитные сорта в десятки регионов России и зарубежных государств. Изрядно производит и столового картофеля. Малую часть урожая здесь пускали в переработку и в прежнее время, но только с запуском предприятия появилась возможность выйти на солидные объемы - до 30 тысяч тонн в год.

Вся линейка продукции рассчитана на то, чтобы значительно облегчить и ускорить приготовление блюд из второго хлеба. Это очищенный картофель - в клубнях или нарезанный - в вакуумной либо в атмосферной упаковке с длительным сроком хранения. Есть запеченный, есть с добавками - овощами, мясом. Технологии, оборудование - самые современные. У "КРиММа" давно сложились крепкие парт­нерские отношения с голландскими компаниями. Одна из них - Kiremko - стала основным поставщиком оборудования.

Вся линейка продукции рассчитана на то, чтобы значительно облегчить и ускорить приготовление блюд из второго хлеба

- "КРиММ" - компания высоких профессиональных достижений. Я убедился в том, что у Тюменской области большой потенциал для развития сельского хозяйства. Перед российским и голландским бизнесом открываются отличные возможности для расширения сотрудничества на территории региона, - говорит советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидерландов в РФ Меувес Брауэр.

По словам гендиректора агрофирмы Геннадия Рязанова, недавно удостоенного звания почетного гражданина Тюменской области, технологически линии устроены очень сложно, к пусконаладке главной привлекались специалисты семи зарубежных компаний. Среди поставщиков были также предприятия из Челябинска, Екатеринбурга, других российских городов. Завод обошелся более чем в 1,1 миллиарда рублей. Из них почти 700 миллионов заимствованы в банках с использованием механизма льготного инвестиционного кредитования. Количество занятых на новом производстве превышает полсотни человек. Их станет больше, когда здесь запус­тят вторую линию. Но это в среднесрочной перспективе.

- Перед нами яркий пример успешной реализации проекта в сфере глубокой переработки с учетом последних мировых тенденций в отрасли. Предприятие, применяющее лучшие инновационные разработки, при содействии регионального правительства выстроило социально ответственный бизнес, развивает его. Эту практику можно и нужно тиражировать на территории всей страны, - считает замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

- "КРиММ" стал брендом агропромышленного комплекса Тюменской области. Уверен, предприятия сельскохозяйственного профиля, а у нас среди них немало передовых, возьмут на вооружение позитивный опыт упоровцев, приступят к переработке других продуктов. Любые проекты такого рода получат поддержку, - заверил губернатор Александр Моор.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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