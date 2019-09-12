В Тюменской области создадут 44 тысячи новых рабочих мест

К 2024 году в малом и среднем бизнесе Тюменской области должно появиться около 44 тысяч новых рабочих мест. Об этой задаче, поставленной президентом в рамках нацпроекта, землякам напомнил губернатор региона на очередном ежегодном "Дне знаний для предпринимателей".

"В этом году в соответствии с майским указом президента России в стране реализуется несколько национальных проектов. Один из них - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В этом проекте определены основные показатели, которых должна достигнуть Россия. Наверное, самый важный из них - к 2024 году численность занятых в малом и среднем бизнесе должна быть 25 миллионов человек. Это очень амбициозная задача - за шесть лет нужно увеличить количество предпринимателей на шесть миллионов", - констатировал Александр Моор, подчеркнув, что без активной позиции предпринимателей в ее решении не обойтись.

Судя по числу участников форума, эта активность имеет место. В этот раз на "День знаний" зарегистрировались 1,4 тысячи человек. Для сравнения, в прошлом году - только 400. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Лариса Невидайло отмечает заметное стремление бизнеса к знаниям. И результат, по ее словам, заметен. Одни через какое-то время открывают свой бизнес, другие - расширяют дело. Все активнее предприниматели обращаются за помощью и к самому уполномоченному. Так, в прошлом году служба отработала по 450 обращениям. В этом году вопросов еще больше. В связи с чем решено создать целый институт общественных помощников. Они появятся в каждом муниципалитете области. Местным предпринимателям не нужно будет ездить со своими проблемами в Тюмень.

Глава региона Александр Моор заверил, что власти и впредь намерены помогать предпринимателям. Так, уже в этом году в регионе стартует проект "Мой бизнес". Речь о создании специального центра, где можно будет получить подробные консультации о мерах господдержки, государственные и муниципальные услуги. Все действующие для предпринимателей виды помощи в регионе будет сохранены, уверяют власти, при этом бизнесу будут предлагаться для обсуждения новые инструменты для стимулирования деловой инициативы. Так, в результате диалога с предпринимателями, например, уже принято решение о субсидировании для малого и среднего бизнеса процентной ставки по лизингу. На сегодняшний день она самая низкая в стране - не более пяти процентов в год. В этом году, чтобы сделать лизинг для предпринимателей доступным, из бюджета выделено более 50 миллионов рублей.

Особую поддержку продолжат оказывать и тем, кто идет в ногу со временем. Одним из ключевых факторов в конкурентной борьбе сегодня является цифровизация бизнеса - говорят и власти, и эксперты. Именно эта тема на нынешнем форуме встала ключевой. Власти отмечают: государственной поддержке инновационной сферы в последнее время уделяется самое серьезное внимание. К примеру, 35 из 68 резидентов тюменского технопарка на сегодняшний день - это IT-компании. С 2017 года работающие в регионе IT-предприятия могут арендовать государственные площади по ставке всего 1 рубль за квадратный метр. Для них действуют налоговые льготы, предоставляется компенсация по лизингу при приобретении оборудования. И число таких организаций растет. В регионе насчитывается уже 120 компаний-разработчиков программного обеспечения, тогда как в 2017-м было около 40.

В тюменском технопарке работает также "Школа программирования", которая тесно сотрудничает с местными предприятиями. В 2018 году образовательные курсы в ней прошли 248 человек, а с начала текущего года поступило уже около 300 заявок. Функционирующий при технопарке центр инжиниринга оказывает бизнесу услуги по информатизации и внедрению цифровых технологий.

- Для деловых людей очень важно не только знать о новых событиях и технологиях в IT-сфере, но и грамотно использовать эти знания для трансформации своего бизнеса, - подчеркнул Александр Моор.О том же в голос говорят и эксперты. Именно цифровые технологии, возможности которых всерьез оценены еще далеко не всеми предпринимателями, способны в разы увеличить доходность компаний. Именно дефицит знаний в этом направлении многим не позволяет, например, выйти на международные рынки. Предприниматели попросту не знают, как это сделать, не знают о возможностях цифровых международных платформ. Хотя представить себя и свой товар порой можно в один клик.