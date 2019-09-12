В тюменском лесу грибник погиб предположительно от лап медведя

В лесном массиве вблизи озера Кривое в Уватском районе Тюменской области обнаружили тело мужчины с множественными рваными ранами. Следователи предполагают, что тоболяк стал жертвой хищника.

55-летний мужчина уехал на озеро собирать грибы и ягоды, там у него был свой охотничий домик. С 9 сентября он перестал отвечать на звонки по мобильному телефону и его объявили розыск как без вести пропавшего. 11 сентября полиция нашла его изувеченный труп. Об этом сообщает сегодня пресс-служба СКР по Тюменской области.

Следственный комитет проводит доследственную проверку случая, по итогам которой примут процессуальное решение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.