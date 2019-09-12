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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Урала лишилась квартиры из-за тезки с той же датой рождения

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловской области пенсионерка не смогла получить положенную по закону квартиру из-за жительницы Воронежской области с таким же именем и датой рождения.

Фото: iStock
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Надежде Ивановой полагалось новое жилье как переселенке из аварийного фонда: она прожила сорок лет в трехкомнатной квартире в поселке Буланаш. Дом признали аварийным в 2017 году, и когда пришло время переезжать, в местной администрации женщине сказали, что у нее якобы уже есть квартира под Воронежем. Об этом сообщает сегодня ОТР.

Оказалось, что у Надежды Ивановой есть полная тезка, родившаяся с ней в один день, и которая живет в Борисоглебске. В том, что произошла ошибка, разобрались быстро, ведь номера паспортов у женщин разные. Однако администрация просто так выдать ключи от нового дома не согласилась. В итоге к делу подключили депутатов, прокуратуру и суд, по решению которого пенсионерке вернули право на квадратные меры. Правда, воспользоваться им можно будет только через полгода, до этого времени свердловчанка будет жить в маленькой комнатке в общежитии.

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