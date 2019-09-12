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12.09.2019 15:51
Рубрика: Общество

Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР

Текст: Ксения Колесникова
60 лет назад с Байконура стартовала ракета-носитель "Восток" с межпланетной станцией "Луна-2". Ровно через два дня, 14 сентября 1959 года, она стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны.
Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru

Сегодня Роскосмос опубликовал рассекреченные документы, которые позволяют понять "дух первой советской лунной программы".

Среди них, например, докладная записка советского инженера и сподвижника Сергея Королева - Михаила Тихонравова - "Об искусственном спутнике Земли".

Фото: NASA
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- Наиболее реальным и осуществимым в кратчайший срок является создание искусственного спутника Земли в виде автоматического прибора, который был бы снабжен научной аппаратурой, имел бы радиосвязь с землей и вращался вокруг земли на расстоянии порядка 170-1100 км от ее поверхности, - говорится в документе, написанном в 1954 году.

А вот другой документ - тезисы к докладу "Эскизный проект лунной ракеты - ЛР" от 1958 года.

- Достигнутый уровень развития отечественной техники позволяет осуществить полет ракеты к Луне. Луна привлекает наше внимание, как первая достижимая для человечества планета солнечной системы. Мы даже думаем не в столь далеком будущем забросить на нее постоянную автоматическую исследовательскую станцию, и думаем о посещении Луны человеком. Может быть, именно на Луне будет создана первая космическая станция, которая будет базой для широких исследований вселенной, - говорится в документе.

Также среди рассекреченных документов - фотографии и чертежи космических аппаратов и ракет. Среди них - момент старта ракеты-носителя с лунной станцией, схема орбиты простейшего спутника и другие…

Фото: dlr.de
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Что же было в итоге? В 1959 году аппарат "Луна-2" достиг поверхности естественного спутника. Аппарат прилунился восточнее "Моря Ясности", вблизи кратеров Аристил, Архимед и Автолик. На борту были три символических вымпела - полые шары, составленные на манер футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959". При столкновении станции с Луной металлические вымпелы разлетелись по ее поверхности.

"Луна-2", по сути, была герметичным контейнером в форме шара, в котором располагалась научно-измерительная и радиотехническая аппаратура: приборы для регистрации ядерных излучений и элементарных частиц, счетчики Гейгера, детекторы микрометеоритов, магнитометры. Также было установлено три радиопередатчика (работали на разных частотах).

- Отправив к естественному спутнику Земли первые космические экспедиции, СССР открыл Лунную страницу космической эры, - сообщает Роскосмос. - В стране, которая продолжала залечивать раны Великой Отечественной войны, в короткий срок была создана мощная индустрия, стали реальностью самые смелые мечты многих поколений ученых всего мира.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны
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