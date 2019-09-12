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Рубрика: Спорт

С турками непросто

Наша сборная на старте Евро-2019 выиграла в четырех сетах
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Победой над Турцией со счетом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15) мужская сборная России вчера стартовала на чемпионате Европы, который впервые в истории проходит сразу в четырех странах с участием рекордного количества команд. В Словении, Франции, Бельгии и Голландии выступают 24 сборные, разделенные на предварительном этапе на четыре группы.

Действующие чемпионы континента россияне попали в группу "С" и пока проводят матчи на 12-тысячной арене "Стожице" в столице Словении Любляне. Кроме турок и хозяев в этой шестерке также играют Белоруссия, Финляндия и абсолютный дебютант соревнований такого уровня Северная Македония, оказавшаяся в элите исключительно благодаря нынешней склонности Европейской конфедерации волейбола (ЕВ) к гигантомании.

Россияне выигрывали чемпионат континента дважды - в 2013 и 2017 годах

Для нашей команды самым сложным представляется заключительный матч в группе против Словении (18 сентября), а двумя днями ранее состоится игра с интересным подтекстом. Наставник россиян Туомас Саммелвуо выведет своих нынешних подопечных на встречу со сборной Финляндии, которую он тренировал с 2013 года вплоть до весеннего назначения рулевым нашей национальной дружины.

Фото: cev.eu
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Вот состав остальных групп: "А" (Монпелье, Франция) - Франция, Италия, Болгария, Греция, Румыния, Португалия; "В" (Брюссель, Бельгия) - Бельгия, Сербия, Германия, Испания, Словакия, Австрия; "D" (Амстердам и Роттердам, Голландия) - Голландия, Польша, Чехия, Эстония, Черногория, Украина.

По четыре лучших участника от каждой шестерки выйдут в 1/8 финала. Россияне, если финишируют в группе первыми или вторыми, могут остаться в Любляне до полуфинала включительно. Сражение за "золото" состоится 29 сентября в Париже.

Состав России: связующие - Александр Бутько, Игорь Кобзарь; диагональные - Максим Михайлов, Виктор Полетаев; блокирующие - Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев; доигровщики - Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Антон Семышев; либеро - Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Где будем смотреть

13 сентября, пятница, "МАТЧ! Игра"

21.20. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция.

Спорт Волейбол
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