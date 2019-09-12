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12.09.2019,  
09:09
Текст:  Светлана Цыганкова

Российский пистолет "Удав" закончил войсковые испытания

Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Это отечественная разработка и собирается она исключительно из российских комплектующих.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник добавил, что войсковая эксплуатация была успешной.

А вообще самозарядный девятимиллиметровый пистолет "Удав" приняли на вооружение в июне 2019 года. Емкость магазина - 18 патронов. Пистолет может использовать трассирующие, бронебойные и экспансивные боеприпасы. Специально для него создали дозвуковой патрон и патрон повышенной пробиваемости.

"РГ" писала о том, что впервые пистолет "Удав" в новом калибре под патрон 9 на 19 миллиметров представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Тогда в действии пистолет показал его главный разработчик - Иван Козлов, ведущий инженер-конструктор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в "Ростех". Это его первая серьезная работа. Самому же конструктору нет еще и тридцати лет.

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