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12.09.2019 19:28
Рубрика: Культура

В Чехии найдена самая "богатая" могила римской эпохи

Текст: Денис Передельский
Фото: Slovacke muzeum Фото: Slovacke muzeum
Фото: Slovacke muzeum

На юго-востоке Чехии рабочие при проведении земляных работ обнаружили захоронение статусного человека, относящееся к римской эпохе. Это могила уже признана самой "богатой" из когда-либо найденных на территории Моравии.

Как сообщает The History Blog, могила датирована началом II века нашей эры. Она случайно была обнаружена рабочими в городе Угерски Брод при прокладке канализации. Экскаватор зацепил бронзовый предмет, после чего рабочие вызвали на место археологов из Моравско-Силезского музея.

Фото: Prof. Ran Barkai, Tel Aviv University
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Строительные работы были приостановлены. Бронзовый артефакт оказался котлом для приготовления пищи, и он был не единственным предметом в захоронении. В ходе раскопок команда археологов обнаружила целый набор бронзовых изделий, включая четыре пряжки, на которые была застегнута одежда усопшего, пряжку от пояса, ковш для котла и бронзовый нож с украшенной резьбой костяной рукоятью.

По мнению ученых, могила принадлежала очень богатому и статусному человеку римской эпохи, вероятно, военачальнику. У его головы был обнаружен разбитый керамический сосуд. Установлено, что все артефакты были изготовлены не местными жителями.

Их привезли из Рима, а в тот период времени такой импорт был очень дорогим. Но сам погребенный вполне мог быть местным вождем. В эпоху, к которой относится захоронение, Моравия была занята германским племенем квадов, которое, согласно записям римского историка Тацита, "имело монархическую систему и управлялось царями из числа своей собственной знати".

Квады были покорены около 18 года нашей эры армией императора Тиберия Цезаря, которой командовал его племянник Германик. После этого правители квадов стали царями, управлявшими от имени Рима, а их сила и могущество зависели от римского влияния.

Обнаруженная могила свидетельствует о том, что римские деньги и предметы роскоши активно использовались даже за пределами официальных границ империи.

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