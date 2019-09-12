Сборная США по баскетболу добилась худшего результата на ЧМ в истории

Сборная США по баскетболу со счетом 89:94 уступила команде Сербии во встрече за 5-8 места на чемпионате мира в Китае. Теперь американцы сыграют в матче за седьмое место на турнире c проигравшей командой в противостоянии Польши и Чехии.

При любом раскладе это худший результат для сборной США на чемпионатах мира за все время. Прежний антирекорд "звездно-полосатые" установили в 2002 году на домашнем мировом первенстве, заняв итоговое шестое место.

В стартовой десятиминутке матча против сербов американские баскетболисты побили еще один свой антирекорд: уступив со счетом 7:32, показали худший результат по количеству очков, набранных в одной четверти. Более того, сборная США во второй раз за все время не добралась до отметки в десять очков в четверти - в 2009 году команда набрала девять баллов в первые десять минут игры со сборной Бразилии.

К большому перерыву сборная США сократила отставание до минимума - 40:44. Третью четверть американцы и вовсе выиграли - 28:27, однако в заключительном отрезке спасти матч не смогли. Героем встречи стал защитник Богдан Богданович, принесший сборной Сербии 28 очков.