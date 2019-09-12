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Рубрика: Власть

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Сенаторы пригласят к диалогу Facebook и Google
Текст: Галина Мисливская
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предложит компаниям Google и Facebook принять участие в совместной контактной группе для предотвращения нарушений российского законодательства в будущем.

В четверг рабочая группа комиссии обсуждала итоги мониторинга прошедших в воскресенье выборов, а также выявленные факты вмешательства извне в избирательный процесс. "У нас очень много этих фактов", - заявил глава комиссии Андрей Климов. В числе нарушителей были упомянуты Facebook и Google, которые в день тишины и в день голосования, по данным экспертов комиссии, размещали политическую рекламу в обход российского законодательства, а также не позволяли официальной странице Мосгоризбиркома давать опровержения ложных сообщений о нарушениях.

Фото: REUTERS
Почему Facebook и Google намеренно нарушали российские законы о выборах

"Сейчас мы начинаем получать сигналы о том, что наша жесткая, обоснованная реакция дошла до руководства соответствующих компаний", - заявил журналистам Андрей Климов. По его словам, "представители этих компаний готовы к некому диалогу". "В этой связи на закрытой части нашей рабочей группы мы приняли решение предложить им такую возможность", - сообщил сенатор. Если интернет-гиганты действительно рассчитывают на возможность такого сотрудничества, в Совфеде будет сформирована контактная группа с участием заинтересованных лиц из Facebook и Google, "чтобы в будущем не допустить вольного или невольного нарушения российского законодательства".

В попытках повлиять на мнение россиян отметились и зарубежные СМИ. Как рассказал и.о. замдиректора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов, ряд ведущих западных СМИ, финансируемых США, Великобританией, Германией и Канадой, применял "целый набор нечистоплотных методов информационного воздействия на граждан России". "Звучала ангажированная, заряженная на негатив, искажающая действительность подача внутриполитических событий в России. Снова использовались манипуляция информацией и подмена понятий. Отчетливо прослеживалась установка западных медиа на нагнетание атмосферы беспрецедентного политического кризиса в России, недоверия к властям со стороны населения, придания выборам нелегитимного характера", - заявил дипломат. В МИДе считают подобное поведение СМИ неприемлемым и настаивают "на применении западными государствами в отношении России тех же принципов невмешательства во внутренние дела, которые они практикуют в отношении друг друга".

Западные СМИ диктовали россиянам свой выбор

Однако несмотря на усилия оппонентов России, "выборы прошли во всех субъектах РФ в полном соответствии с российским законодательством", констатировал Андрей Климов. По его словам, попытки вмешательства извне в избирательную систему не оказали заметного влияния на ход избирательной кампании, результаты выборов".

Сенаторы проверят все имеющиеся данные и по итогам этой работы подготовят сравнительный отчет о региональных выборах 2018 и 2019 годов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Google Итоги Единого дня голосования-2015
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