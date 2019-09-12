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Рубрика: Общество

Скончался ученый Сергей Семенихин, создавший вычислительные машины для ВС РФ

Текст: Александр Емельяненков

Все ЭВМ, которые эксплуатируются в Вооруженных силах России, на командных пунктах и в системах вооружения, работают под управлением операционных систем, что создавал Сергей Владимирович Семенихин со своим коллективом на протяжении последних 40 лет. Так отозвался вице-премьер Юрий Борисов на известие о смерти российского ученого-программиста, который скончался 12 сентября на 76-м году жизни.

"Без преувеличения могу сказать, что он входит в плеяду величайших программистов современности, - заявил журналистам курирующий ОПК заместитель главы правительства. - Приношу искренние соболезнования семье, всем родным, близким, но с надеждой на то, что его жизнь, его дела, его ученики, соратники продолжат начатое дело, и мы всегда будем иметь паритет в такой наукоемкой и важной для обороноспособности отрасли, как современные технологии. Немногие страны в мире могут себе позволить работать над современными архитектурами и операционными системами для них, а Россия могла, работает и, надеюсь, будет работать".

Как уточнил Юрий Борисов, скончавшийся был сыном советского академика Владимира Семенихина, имя которого широко известно, а "вклад в обороноспособность обоих Семенихиных трудно переоценить".

Сергей Семенихин был одним из учредителей и входил в руководство компании МЦСТ, которая образована в 1992 году на базе отделений Института точной механики и вычислительной техники им. С.А.Лебедева. Он доктор технических наук, профессор, отмечен Ленинской премией и орденом Трудового Красного знамени. А коллектив, в котором работал ученый-программист Семенихин, считают лидером отечественного электронного машиностроения. Среди известных разработок - первые советские электронно-вычислительные комплексы БЭСМ, Эльбрус-1КБ, "Эльбрус-1", "Эльбрус-2". Они были основой вычислительных ресурсов в самых наукоемких отраслях - ракетно-космической, атомной, а также в ключевых центрах фундаментальной и прикладной науки.

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