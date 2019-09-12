Следственный комитет РФ обнародовал свой анализ ситуации с пропажами детей за первую половину этого года. Статистика получилась тревожной. Главное в ней - таких случаев стало больше. Всего было зафиксировано свыше 6500 подобных сообщений, это на 7 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

В ведомстве Александра Бастрыкина напомнили, что как только им поступает сообщение об исчезновении несовершеннолетнего, они тут же и без промедления привлекают все силы и средства, чтобы найти ребенка. В СКР подчеркивают: важную роль в поисках исчезнувшего ребенка играет временной фактор. Следователям СК России поставлена задача - реагировать на информацию о пропаже ребенка незамедлительно. Поэтому, кроме отлаженного взаимодействия с правоохранительными органами и МЧС, следователи активно сотрудничают с поисковиками, волонтерами и добровольцами.

Для розыска детей в зависимости от обстоятельств используется весь криминалистический потенциал ведомства, в том числе беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор, детекторы нелинейных переходов.

В СК говорят, что подавляющее большинство пропаж детей заканчивается, к счастью, благополучно. Этому способствует отработанный алгоритм взаимодействия.

Недавно оперативность и координация всех усилий помогли отыскать ребенка в Омской области. Там 13 августа родители, приехав для сбора ягод в лес, оставили трехлетнего сына одного в салоне автомобиля. Вернувшись, они увидели, что мальчика нет. Поиски шли сутками, и ребенка удалось найти живым в заболоченном лесу.

А буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала 5-летняя девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой.

Многие несчастные случаи с детьми можно было предупредить при осмотрительности взрослых

В Вологодской области 4 сентября мать 2-летней девочки оставила ее на детской площадке с двумя сестрами 6 и 4 лет, а сама отошла покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, дочку не нашла. Поиски продолжались до 6 сентября, и девочку нашли живой.

В Красноярском крае 5 сентября мужчина пошел в лес за грибами, а его супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года. Она оставила двух старших детей играть в огороде, а сама зашла в дом. Спустя полчаса вышла на улицу и не смогла найти 4-летнего сына. Мальчик ушел в расположенный неподалеку лес. В ходе поиска примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, а позднее нашли живым и самого мальчика.

Но, к сожалению, не всегда несовершеннолетнего удается найти живым. Причиной гибели ребенка, оставшегося в той или иной ситуации без присмотра взрослых, могут оказаться как несчастный случай, так и преступление.

Так, в Кирове Калужской области в результате розыска пропавшего 9-летнего ребенка 2 сентября в озере Верхнее было обнаружено его тело. Мальчик пропал 31 августа.

В Республике Башкортостан в одной из деревень Чишминского района днем 26 июня мальчик 7 лет ушел из дома пасти гусей и пропал. Родители в тот же день обратились в правоохранительные органы. В районе ребенка искали как на воде, так и на суше. К сожалению, его тело достали из реки через два дня.

В Магаданской области 12 мая этого года пропала 4-летняя девочка, о чем сообщила мама. Ребенок гулял на улице без присмотра взрослых. Результаты поисков оказались неутешительными - тело девочки нашли с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что ребенок был убит приезжим. Следователи уже собрали доказательства его причастности к совершенному преступлению, и скоро уголовное дело отправят в суд.

В СК России подчеркивают, следователи по каждому факту происшествия с детьми самым тщательным образом разбираются в причинах и условиях, повлекших их гибель.

Детально исследуются и все обстоятельства исчезновения детей, даже тогда, когда их поиски завершились успешно. Результаты этой работы подтверждают, что многие случаи исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых. В ведомстве говорят - иногда именно беспечность и недальновидность влекут за собой неблагоприятные и травмирующие для ребенка последствия.

По утверждению СК, родители, опекуны или родные ребенка должны осознавать, что ответственность за безопасность маленького человека прежде всего лежит на них. Простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни.