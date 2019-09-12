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12.09.2019 08:16
Рубрика: Общество

Чудом сохранившиеся следы неандертальцев дали ученым новые данные

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На побережье французской Нормандии археологи обнаружили сотни следов, оставленных неандертальцами 80 000 лет назад. По веренице чудом сохранившихся отпечатков ученые сделали вывод о размере и составе группы.

Морфометрический метод позволил определить, что это была группа неандертальцев из 10-13 человек - в основном дети и подростки, сообщается в журнале PNAS.

Фото: iStock
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Считается, что неандертальцы, ближайшие родственники человека и многих других приматов, жили в социальных группах, но найти характеристики таких групп было довольно сложно.

Обнаруженные на северо-западе Франции, неподалеку от города Ле Розель, 257 следов дают представление о том, как жили неандертальцы, какого они были роста и телосложения.

По словам Изабель де Гроут из Ливерпульского университета (Великобритания), "до сих пор было известно девять следов неандертальцев из четырех разных мест. Следы из Ле Розель довольно отчетливы, и хорошо видно пятки и пальцы".

Палеоантропологи проанализировали четырнадцать наиболее отчетливых отпечатков и сравнили их с ранними африканскими следами и с отпечатками современного человека (Homo sapiens). От первых они существенно отличаются, а на вторые хоть и похожи, но оказались шире.

Фото: Dr. Mikolaj Urbanowski of the Foundation Nature and Man
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По размеру следов ученые не только предположили возраст, но и сделали вывод, что оставившие их люди были довольно высокими и более массивными, чем предполагалось ранее.

По найденным ранее фрагментам скелетов можно было определить, что рост неандертальцев - около 150-160 см в высоту. Однако теперь есть основания полагать, что они были выше: некоторые из обнаруженных около Ле Розель следов говорят о том, что человек, возможно, был не ниже 175 см. Причем это были следы единственного взрослого в этой группе.

Как оказалось, группа была очень молода: 90% следов принадлежат подросткам и детям, младшему из которых, вероятно, около двух лет.

Фото: iStock
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Почему в этой группе так много детей и только один взрослый, неясно. Джереми Дюво, один из авторов исследования, предположил, что, например, другие взрослые из этой группы рано умерли.

Это место на северо-западе Франции ученые обнаружили еще в 1960-х годах, но регулярные раскопки начались с 2012 года.

Следы, оставленные в грязной почве, сохранил многометровый слой песка, и они датируются тем временем, когда в Западной Европе жили только неандертальцы.

"Было невероятно наблюдать следы людей, которые жили 80 000 лет назад, - говорит Дюво. - Чудо, что они сохранились - нам очень и очень повезло".

Общество Наука
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