СМИ: Два французских министра получили письма с угрозами

Неизвестные разослали письма с угрозами министру экономики Франции Брюно Ле Мэру и министру госслужбы и госбюджета Жеральду Дарманену. Послания отправлены как домой, так и по адресу, где располагаются министерства Ле Мэра и Дарманена.

В одном из писем находились три пули, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на свои источники. Другие письма содержали угрозы "стереть в порошок" Ле Мэра, а также "разнести" дом, где проживает мать чиновника.

По данным СМИ, Ле Мэр намерен в ближайшие дни подать заявление полицию в связи с угрозами, пишет РИА Новости.