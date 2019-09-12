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12.09.2019 09:23
Рубрика: Общество

Ветеринары сообщили о вспышке смертельной для собак неизвестной инфекции

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Константин Завражин / РГ Фото: Константин Завражин / РГ
Фото: Константин Завражин / РГ

В Норвегии зафиксированы 25 случаев гибели собак от неизвестной кишечной инфекции. Ветеринары пока не могут определить возбудителя инфекционного заболевания.

Асле Хаукас из Ветеринарного института в Осло говорит: "Пока нет ответа на вопрос, что является причиной заболевания. Но многие собаки все же выздоравливают при своевременном лечении".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Однако, по заявлениям перепуганных владельцев собак, течение болезни столь стремительно, что некоторые даже не успевают добраться до ветеринарной клиники. Симптомы одинаковые: у здорового животного внезапно начинается диарея, через несколько часов рвота и диарея с примесью крови, пишет die Welt.

Поскольку причина инфекции пока загадка и неясно, заразна ли она, ветеринары настоятельно рекомендуют владельцам своих четвероногих друзей избегать контактов с другими собаками.

Ветеринарный институт и инспекция безопасности пищевых продуктов в Норвегии прилагают все усилия, чтобы определить возбудителя болезни. Под подозрением бактерии, вирусы, грибки, паразиты и водоросли - всё, что могло случиться вследствие дождя, высокой температуры или плохого качества воды.

Первые вскрытия показывали, что у погибших собак было сильное воспаление кишечника. К настоящему времени обнаружены две бактерии: Providencia alcalifaciens и Clostridium perfringens.

Ветеринарный институт настоятельно рекомендует сообщать обо всех случаях кровавой диареи и рвоты у собак и надеется с помощью собранной информации как можно быстрее определить причину заболевания.

Пока же специалисты уверены в том, что животные не были отравлены. Также исключена инфекция сальмонеллой или кампилобактером (Campylobacter).

Общество Наука
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