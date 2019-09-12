Ветеринары сообщили о вспышке смертельной для собак неизвестной инфекции

В Норвегии зафиксированы 25 случаев гибели собак от неизвестной кишечной инфекции. Ветеринары пока не могут определить возбудителя инфекционного заболевания.

Асле Хаукас из Ветеринарного института в Осло говорит: "Пока нет ответа на вопрос, что является причиной заболевания. Но многие собаки все же выздоравливают при своевременном лечении".

Однако, по заявлениям перепуганных владельцев собак, течение болезни столь стремительно, что некоторые даже не успевают добраться до ветеринарной клиники. Симптомы одинаковые: у здорового животного внезапно начинается диарея, через несколько часов рвота и диарея с примесью крови, пишет die Welt.

Поскольку причина инфекции пока загадка и неясно, заразна ли она, ветеринары настоятельно рекомендуют владельцам своих четвероногих друзей избегать контактов с другими собаками.

Ветеринарный институт и инспекция безопасности пищевых продуктов в Норвегии прилагают все усилия, чтобы определить возбудителя болезни. Под подозрением бактерии, вирусы, грибки, паразиты и водоросли - всё, что могло случиться вследствие дождя, высокой температуры или плохого качества воды.

Первые вскрытия показывали, что у погибших собак было сильное воспаление кишечника. К настоящему времени обнаружены две бактерии: Providencia alcalifaciens и Clostridium perfringens.

Ветеринарный институт настоятельно рекомендует сообщать обо всех случаях кровавой диареи и рвоты у собак и надеется с помощью собранной информации как можно быстрее определить причину заболевания.

Пока же специалисты уверены в том, что животные не были отравлены. Также исключена инфекция сальмонеллой или кампилобактером (Campylobacter).