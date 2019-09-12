Стартовала инженерная олимпиада для учеников 5-7 классов

Стартовала Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". Ученики 5-7 классов смогут собрать роботов, прототипы космических аппаратов и другие "умные" инженерные устройства. Всего - пять сфер: технологии для человека, среды обитания, космоса, виртуального мира и мира роботов.

"Мы считаем крайне важной работу по взращиванию молодых талантов. Особенно актуально это для научно-технологической сферы. Поэтому мы с коллегами решили снизить возрастную планку для участников олимпиады и открыть в ней новое направление - Junior", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В рамках олимпиады для школьников пройдут лекции по технологиям будущего, ребята смогут поработать с роботами, с технологиями компьютерного зрения, космическими снимками и нейроинтерфейсами.

Финальные этапы олимпиады пройдут в Великом Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Королёве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Чебоксарах, Якутске и Ярославле - эти города победили в конкурсном отборе региональных партнеров. Дополнительный перечень площадок проведения финалов объявят на следующей неделе.