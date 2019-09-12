Steam давят со всех сторон. В этот раз удар прилетел от Samsung

Для онлайн-магазина Steam настали явно не самые лучшие времена - новые конкуренты из Epic Games Store постепенно переманивают к себе издателей. Другие сервисы цифровой дистрибуции от EA или Ubisoft "откусывают" часть аудитории, заманивая пользователей подписочными моделями.

Теперь на пятки Valve начали наступать представители смежной отрасли. Компания Samsung запустила собственный сервис PlayGalaxy Link, который позволяет стримить игры с компьютера на смартфон через Wi-Fi или мобильные сети 4/5G. Если решение от Samsung хорошо себя зарекомендует, то Steam Link станет попросту не нужен.

На данный момент приложение доступно на территории США и Южной Кореи и только на новейших флагманах Galaxy Note10 и Note10+. В дальнейшем производитель обещает увеличить географию и количество поддерживаемых устройств.

Заявлена совместимость с большинством Bluetooth-контроллеров, мышей и клавиатур. В случае их отсутствия доступно наэкранное управление.

PlayGalaxy Link распространяется бесплатно и не требует дополнительных платежей.