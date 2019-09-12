Студентов и аспирантов освободили от налогов на матпомощь

Пока что эти выплаты облагаются налогом - в отличие от остальных стипендий или, например, материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам. Таким образом, к наиболее социально незащищенным категориям студентов и аспирантов законодательство не в полной мере справедливо, пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в законе речь идет о тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся. Согласно документу, кроме студентов и аспирантов, нововведения коснутся адъюнктов, ординаторов, а также ассистентов-стажеров.

После вступления в силу закона от обложения НДФЛ будет освобождена матпомощь в пределах 4 тысяч рублей в год.

Материальная помощь - это особая выплата, связанная с трудной жизненной ситуацией, напомнила основной автор документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Поэтому очень важно, чтобы такая помощь дошла до человека, который нуждается в ней, в полном объеме, считает она. "Такие решения, практически значимые, сегодня ожидаются людьми. Они сегодня являются знаком качества работы парламента", - заявила представитель "Единой России".

Инициатива, по ее словам, родилась по итогам встречи, которую вице-спикер проводила в Хабаровском крае со студентами. Они и пожаловались на несправедливость.