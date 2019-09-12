Участникам "Квартета И" присвоили звание заслуженных артистов РФ

Звания заслуженных артистов РФ получили основатели театра "Квартет И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов. Награды им вручил министр культуры Владимир Мединский на церемонии в Российском фонде культуры.

"Государственные награды - это всегда очень приятно, но главная награда для вас - любовь, уважение и почитание миллионов ваших зрителей. Эту любовь вы заслужили всей своей жизнью и трудовой биографией", - цитирует Мединского РИА Новости. Министр также поблагодарил деятелей культуры за их труд и отметил, что столь высокая награда лишь подтверждает любовь зрителей.

"Квартет И", созданный студентами ГИТИС в 1993 году, прославился не только юмористическими зарисовками, которые исполняют и авторы, и приглашенные артисты. Широко известны кино- и телепроекты с участием квартета. Особой популярностью пользуются, например, обе части картины "День выборов", "День радио" и "О чем говорят мужчины".

На торжественной церемонии награды вручили и другим деятелям культуры. Звания "Заслуженный артист РФ" также удостоились актриса Дарья Мороз, певица Ирина Понаровская и балерина Оксана Кардаш. Басу Большого театра Владимиру Маторину и автору монумента "Стена скорби", скульптору Георгию Франгуляну присвоили ордена Дружбы. Ордена почета из рук министра культуры получили главный художник Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Арефьев и актер Алексей Гуськов. Медали Пушкина, которой награждают за заслуги в области культуры и сохранения культурного наследия, удостоилась Вера Алентова.