Участники еврокубков потратили летом около 4-х млрд евро на трансферы

Восемьдесят клубов, участвующих в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, в завершившиеся летнее трансферное окно потратили почти четыре миллиарда евро на усиление составов. Это следует из отчета, опубликованного на официальном сайте УЕФА.

Согласно документу, расходы на усиления составов 80 клубов составили 3,980 миллиарда евро. По сравнению с прошлым летним трансферным окном эти расходы увеличились на 55%.

Более 50 миллионов евро на трансферы потратили восемь клубов, выступающих в Лиге чемпионов, и еще четыре из Лиги Европы. При этом четыре участника Лиги чемпионов потратили на усиление состава менее пяти миллионов, в Лиге Европы таких клубов оказалось намного больше - 21.

Самыми востребованными оказались защитники и нападающие - по 35% от всех сделок. Полузащитники составили четверть от объема рынка, а вратари - всего 5%. Чаще всего клубы приобретали игроков в возрасте от 21 до 24 лет - 47% от всех трансферов.

Также выяснилось, что более половины всех приобретенных новичков являются легионерами. Помимо этого 43% клубов нынешним летом потратили на трансферы самые большие суммы в своей истории.