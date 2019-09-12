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Умер исполнитель главной роли в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда"

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    12.09.2019, 11:35
Текст:   Козьма Лоханкин

Умер американский певец Джефф Фенхольт, первый исполнитель главной роли в знаменитом бродвейском мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса "Иисус Христос - Суперзвезда".

Как сообщает TMZ, в последнее время артист испытывал проблемы со здоровьем. Точная причина смерти не указана, но никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено. Фенхольт скончался 10 сентября, не дожив всего пять дней до своего 69-летия.

Карьера Джеффа сложилась несчастливо, хотя жизнь его часто сводила с большими музыкантами. После яркого появления в рок-опере, где его впоследствии заменил бывший дублёр Тед Нили, ставший в итоге "лицом" "Иисуса Христа" (а каноничным "голосом" благодаря аудиоверсии стал вокалист Deep Purple Иэн Гиллан), Фенхольт записал диско-пластинку Smile и сотрудничал с крупными звукозаписывающими компаниями как приглашённый музыкант.

В восьмидесятых вместе с экс-участниками Rainbow основал хард-рок-группу Bible Black (некоторое время в группе был и будущий вокалист Anthrax Джоуи Белладонна), выпустившую три альбома. После этого попытался влиться в Black Sabbath, для которых даже записал несколько партий, но - не срослось. При этом Джефф утверждал, что некоторые мелодии были использованы на пластинке Seventh Star, но он ничего за это не получил.

К тому времени он уже стал глубоко верующим христианином - что, возможно, отчасти стало причиной того, что участником Black Sabbath он так и не стал. Вместо этого он создал христианскую хард-рок-группу Joshua, с которой в 1985-м выпустил альбом Surrender.

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