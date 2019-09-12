В 2020 году объем китайского рынка спутниковой навигации превысит 400 миллиардов юаней

В следующем году Китай завершит формирование системы спутниковой навигации "Бэйдоу", которая начнет предоставлять услуги в глобальном масштабе. Благодаря этому объем рынка спутниковой навигации в КНР в 2020 году достигнет 400 миллиардов юаней. Об этом заявил 10 сентября директор Китайской ассоциации спутниковой навигации и позиционирования Юй Сяньчэн, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Система "Бэйдоу" - это глобальная спутниковая навигационная система, независимо построенная и эксплуатируемая Китаем. Она совместима с другими подобными системами. По данным Китайской ассоциации спутниковой навигации и позиционирования, с 2012 года ежегодный темп роста этого сектора в КНР составляет 20 процентов.