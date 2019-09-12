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Рубрика: В мире

Кому помешали "русофилы"?

В Болгарии растет спрос на курсы русского языка
Текст: Константин Волков (София)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Российская тема в эти дни вышла на первые полосы всех болгарских СМИ. Сразу два скандала за одну неделю - для тихой Болгарии это много.

Сначала МИД Болгарии высказался в негативном ключе касательно послевоенного влияния СССР на страну. А следом был задержан глава Национального движения русофилов Николай Малинов, ему предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России. Но, как пояснил сам Малинов, "совместно вести бизнес, создавать проекты и проводить приемы - это не преступление". В итоге население Болгарии в очередной раз задумалось, куда идет их родина, а "РГ" попыталась разобраться, что же все-таки происходит в этой стране.

У центральной станции софийского метро "Сердика" перед сувенирным магазином висят майки с изображением Путина на истребителе, с гербом СССР, с медведем - в общем, весь туристический ассортимент Арбата. На вопрос, как относятся к этому в стране, все же входящей в ЕС и чье руководство постоянно заявляет об атлантической направленности, владелец только махнул рукой. "Болгария в Евросоюзе, так, но это не значит, что мы плохо относимся к России. Людям нравятся эти майки. А для националистов у меня есть болгарские вышиванки".

Фото: Ирина Штольба
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В странах бывшего советского блока всегда есть проблема - не знаешь, на каком языке там разговаривать. Помнят ли их жители русский, захотят ли на нем говорить? Болгары среднего и старшего возраста сами предлагают перейти на русский язык. С молодежью, конечно, сложнее, те русского в большинстве своем не знают. Не то, чтобы они испытывали какую-то неприязнь к русскому, им просто сложно его понимать. "У нас большой спрос на курсы русского языка. В 2018-2019 учебном году было две вечерние группы, детская группа и еще группа русского для бизнесменов, - рассказывает Марияна Максимова, библиотекарь софийского центра "Русский мир". - Плюс еще есть клуб ценителей русской культуры и искусства, мы собираемся каждый месяц, отмечаем все российские праздники, включая день революции".

"Зачем, - спрашиваю, - им русский, ведь английский, казалось бы, перспективнее"?

"Кому-то он нужен для работы, кто-то хочет поступить в российский вуз, есть те, кто когда-то учил и не хочет забывать, у всех свои резоны", - отвечает Марияна.

Нынешний премьер Болгарии Бойко Борисов прекрасно знает русский язык и любит русские песни, но неоднократно заявлял о том, что Болгария стоит на евроатлантическом пути и никуда сворачивать с него не собирается. Кроме того, в болгарской политике есть сильное влияние турецкой партии - отсюда появившиеся несколько лет назад панегирики временам владычества Османской империи. "Все происходящее сейчас в Болгарии можно объяснить тремя векторами - геополитики, энергетики и внутренних проблем, - объясняет "РГ" известный политолог, бывший внешнеполитический советник премьер-министра и секретарь Совбеза Болгарии Боян Чуков. - В стране идет гибридная война, цель которой - молодежь".

В мире Европа Болгария
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