Новости

Из Москвы уйдет жара 07:53
В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете 07:32
ЦБ отозвал лицензию у ГринКомБанка 07:30
Две минуты в неделю: Врачи рассказали, как поправить здоровье без диет 07:27
Футбольные агенты этим летом заработали более полумиллиарда долларов 07:14
В Бразилии в 2019 году число заболевших лихорадкой денге выросло в 7 раз 07:05
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Порье 06:52
На Камчатке автомобиль врезался в автобусную остановку 06:52
НАТО: США не планируют размещать в Евразии запрещенные ДРСМД ракеты 06:30
Из-за санкций Куба осталась без топлива 06:27
Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора 06:24
Кусто предложил помочь выпустить белух из "китовой тюрьмы" 06:07
СМИ: Два французских министра получили письма с угрозами 05:26
Во время давки на стадионе в Мозамбике погибли 10 человек 05:04
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6 05:01
Посольство РФ в Непале предупредило о риске заражения лихорадкой денге 04:47
У берегов Приморья задержали 16 ведущих незаконный лов шхун из КНДР 04:33
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности 04:24
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год 04:15
В Канаде Boeing-737 совершил вынужденную посадку из-за птицы 04:01
Полет американского беспилотника к МКС отложен еще на 3 недели 03:56
В США ужесточат досмотр почтовых отправлений 03:39
Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары 03:04
Верховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам 02:37
Президент США с супругой почтили память жертв теракта 02:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
12.09.2019 07:05
Рубрика: В мире

В Бразилии в 2019 году число заболевших лихорадкой денге выросло в 7 раз

В Бразилии с января и по август этого года число случаев вероятного заражения лихорадкой денге выросло в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Речь идет 1,5 миллиона случаев, схожих по симптоматике с денге, в то время как годом ранее было около 205 тысяч.

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha
Посольство РФ в Непале предупредило о риске заражения лихорадкой денге

Таковы данные официальной медицинской статистики южноамериканской республики. Уточняется, что врачи подтвердили денге в тяжелой форме у 1,1 тысячи пациентов. Скончались 591 человек. Причины смерти еще 489 человек со схожими симптомами официально не установлены, пишет ТАСС. В прошлом году жертвами денге в Бразилии стали 160 человек.

По данным специалистов, наиболее опасная ситуация складывается в юго-восточных штатах Сан-Паулу и Минас-Жирайс. Здесь сосредоточено почти 2/3 случаев от общего числа заболеваний.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Передается заболевание с укусами москитов. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Режим ЧС объявлен на Филиппинах из-за вспышки лихорадки денге
В мире Южная Америка Бразилия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора
ЦБ отозвал лицензию у ГринКомБанка
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир