В Бразилии в 2019 году число заболевших лихорадкой денге выросло в 7 раз

В Бразилии с января и по август этого года число случаев вероятного заражения лихорадкой денге выросло в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Речь идет 1,5 миллиона случаев, схожих по симптоматике с денге, в то время как годом ранее было около 205 тысяч.

Таковы данные официальной медицинской статистики южноамериканской республики. Уточняется, что врачи подтвердили денге в тяжелой форме у 1,1 тысячи пациентов. Скончались 591 человек. Причины смерти еще 489 человек со схожими симптомами официально не установлены, пишет ТАСС. В прошлом году жертвами денге в Бразилии стали 160 человек.

По данным специалистов, наиболее опасная ситуация складывается в юго-восточных штатах Сан-Паулу и Минас-Жирайс. Здесь сосредоточено почти 2/3 случаев от общего числа заболеваний.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Передается заболевание с укусами москитов. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.