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12.09.2019 00:07
Рубрика: В мире

В Чехии отмечен прирост населения за счет миграции из Украины

Население Чехии выросло за первую половину 2019 года на 18,8 тысячи человек, сообщило республиканское статистическое управление. Произошло это благодаря притоку мигрантов, в первую очередь из Украины, констатировали в ведомстве.

Фото: iStock
Чехия и Польша борются за работников с Украины

Вслед за украинцами в этом списке идут граждане Словакии, Румынии и России.

"Из-за рубежа в Чехию в первом полугодии прибыло более 34 тысяч человек, около 13 тысяч выехало​​​, - передает РИА Новости слова главы статистического управления Михаэлы Немечковой. - Более 40% новых жителей республики составили граждане Украины, которых прибыло 11,7 тысячи и выехало 3,1 тысячи человек. Всего с учетом новорожденных и умерших прирост населения составил 18,8 тысячи человек. Таким образом, в Чехии к 1 июля этого года проживало 10,669 миллиона человек".

В мире Европа Чехия
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