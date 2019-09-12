В "Единой России" на съезде дадут старт подготовки к выборам в Госдуму

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал главные темы предстоящего партийного съезда в этом году. По его словам, прежде всего на нем будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

"Мы планируем проводить съезд, в этом году съезд будет исключительно электоральным. В ходе съезда мы дадим оценку прошедшей кампании, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую, практически дадим старт кампании 2021 года", - пояснил он в четверг на заседании президиума генсовета "Единой России".

Ранее в партии сообщали, что съезд "Единой России" запланирован на вторую половину октября.