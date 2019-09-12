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Рубрика: Власть

Лидер выборов

В "Единой России" подвели итоги Единого дня голосования
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Партия "Единая Россия" получила более 65% от всех мандатов по итогам Единого дня голосования 8 сентября. Это на 15% больше, чем на выборах прошлого года. Важно, что кандидаты от "Единой России" и поддержанные партией самовыдвиженцы выиграли все губернаторские выборы в 16 регионах. Но в руководстве партии призвали не почивать на лаврах и приступать к подготовке новой избирательной кампании, которая предстоит в 2020 году. Об этом в четверг рассказал секретарь Генсовета партии ЕР Андрей Турчак.

"Когда я сказал жахнули (комментируя предварительные итоги партии в ночь выборов. - Прим. "РГ"), мы действительно всех жахнули. В пух и прах разбили все прогнозы", - заявил Турчак на заседании президиума Генсовета партии. Он напомнил о том, какие были настроения в политической среде после выборов прошлого, 2018 года. "В понедельник, вторник после выборов были потоки комментариев, нам предвещали партийную катастрофу, и где сейчас эти прогнозисты? Это называется счет на табло", - подчеркнул секретарь Генсовета партии. Он добавил, что "Единая Россия" сумела перестроиться за этот год, "провести работу над ошибками по тем электоральным кампаниям, которые нам не совсем удались в прошлом году".

Фото: Максим Коротченко/ РГ
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Турчак отметил, что ЕР остается лидирующей политической силой страны, ведь у других партий результаты оказались в 3-4 раза, а по некоторым регионам и в 5-7 раз меньше.

Успешными для партии оказались и довыборы в Госдуму: по итогам голосования три мандата получила "Единая Россия", и только один на довыборах в Хабаровском крае - ЛДПР. "Хабаровский кейс необходимо анализировать, надо принять окончательное решение, больше мы с вами ни одну кампанию не расторговываем ни с одной политической силой, выдвигаем везде 100% наших кандидатов", - прокомментировал Турчак. Важный вывод, которая партия сделала по итогам этих выборов, - "принадлежность к ЕР и четкая титровка партии в избирательных бюллетенях - ключевой фактор успеха". "Там, где мы не прятали голову в песок как страусы, мы получили достойный результат. У "Единой России" есть свой базовый электорат, есть свое ядро", - подытожил Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР также предупредил своих коллег, что в следующем году партии предстоит трудная избирательная кампания. "Коллеги, мы с вами не должны почивать на лаврах. В следующем году пройдут 74 кампании в 48 регионах. По количеству замещающихся мандатов это будет не менее напряженная кампания, чем в текущем году", - заметил он. По его словам, особенно сложной будет ситуация в Центральном федеральном округе, "чуть легче" - на Дальнем Востоке и в Сибири. Турчак призвал всех партийцев недельку отдохнуть, а дальше "садиться в поезда, самолеты и выезжать в территории", чтобы начать подготовку к новой кампании.

Принадлежность к ЕР и четкая титровка партии в избирательных бюллетенях - ключевой фактор успеха

Была проанонсирована и повестка предстоящего партийного съезда в этом году. На нем будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. "Мы планируем проводить съезд, в этом году съезд будет исключительно электоральным. В ходе съезда мы дадим оценку прошедшей кампании, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую, практически дадим старт кампании 2021 года", - пояснил Турчак.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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