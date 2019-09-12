Не успела Еврокомиссия пройти утверждение своего нового состава, который приступит к работе с 1 ноября, как вокруг главного органа ЕС разгорелись нешуточные страсти. Камнем преткновения стало решение будущего президента ведомства Урсулы фон дер Ляйен учредить должность еврокомиссара "по защите европейского образа жизни".

Хотя речь идет всего лишь о смене вывески (ранее это был пост еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства), на преемницу Жан-Клода Юнкера обрушился град критики. Ее обвинили чуть ли не "фашизме" - это тем более парадоксально, что госпожа фон дер Ляйен никогда не выходила за рамки либеральной повестки. Она лишь позволила себе в максимально осторожной и в общем-то политкорректной форме упомянуть в одной связке о проблемах нелегальной миграции и сохранения европейских ценностей.

В остальном же в инициативе новой главы Еврокомиссии, которая заботилась лишь о "благозвучии" названия, нет ничего революционного. Более того, в ее программных тезисах описание "европейского образа жизни" предстает весьма размытым. Ясно лишь, что этот образ жизни выстраивается "вокруг солидарности, душевного спокойствия и безопасности" - в общем, вокруг всего хорошего против всего плохого. В опубликованном письме фон дер Ляйен на имя греческого еврочиновника Маргаритиса Схинаса, которому предложено занять этот пост, упоминаются также "равные возможности", "справедливость", "интеграция" - словом, ровно те же самые понятия, при помощи которых еще пять лет назад канцлер Германии Ангела Меркель представляла концепцию мультикультурализма, открывая беженцам "двери в Европу". В нынешней версии уточняется, что Брюсселю предстоит "обеспечить упорядоченные потоки миграции" и "развеять оправданные страхи и опасения (европейцев. - Прим. "РГ"), что нелегалы могут негативно повлиять на европейское общество и экономику".

Граждане ЕС не слишком хорошо представляют, какой образ жизни будет защищать новый еврокомиссар

Оппоненты - прежде всего из стана левых и "зеленых" - не преминули воспользоваться ситуацией в своих интересах, довольно точно подметив: Урсула фон дер Ляйен отчасти прибегла к риторике тех сил, которые ее собственные однопартийцы привыкли называть "ультраправыми". Среди тех же немцев в "защиту европейского образа жизни" регулярно выступает "Альтернатива для Германии", в Нидерландах - "Партия свободы". Но стоило об этом заговорить представительнице центристского мейнстрима, как в Европарламенте поднялась настоящая буря.

"Ошибка", "позор", "ксенофобия", "гадость" - вот лишь некоторые филиппики в адрес новой, а по сути старой должности. Например, соотечественницу фон дер Ляйен, евродепутата от "зеленых" Ска Келлер возмутил именно тот факт, что в Еврокомиссии сделали акцент на "противоречиях между поддержкой беженцев и ценностями, на которых зиждется Европа". Ее коллега Мартина Михельс и вовсе заявила, что фон дер Ляйен "взяла в советники старину Оруэлла" и, прикрываясь риторикой о безопасных границах, защита которых относится к ведению еврокомиссара, якобы хочет создать "полицейское общество тотальной слежки".

Опрос "Немецкой волны" показал, что и рядовые граждане ЕС не слишком хорошо представляют, что имеется в виду. "Это слишком туманное название. Я не могу понять, что оно значит", - отметил один из респондентов. Между тем наблюдатели отметили и такой курьез: немка фон дер Ляйен поставила на защиту "европейского образа жизни" уроженца Эллады Схинаса. Однако во всем Европейском союзе трудно найти народы, более непохожие по ментальности, традициям, привычкам и взглядам на мир, чем греки и немцы.