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Рубрика: В мире

Кого спасет комиссар

В Еврокомиссии появится должность защитника европейского образа жизни
Текст: Екатерина Забродина
Не успела Еврокомиссия пройти утверждение своего нового состава, который приступит к работе с 1 ноября, как вокруг главного органа ЕС разгорелись нешуточные страсти. Камнем преткновения стало решение будущего президента ведомства Урсулы фон дер Ляйен учредить должность еврокомиссара "по защите европейского образа жизни".
Чиновники в Брюсселе решили встать на защиту европейской "идиллии". Фото: GettyImages Чиновники в Брюсселе решили встать на защиту европейской "идиллии". Фото: GettyImages
Чиновники в Брюсселе решили встать на защиту европейской "идиллии". Фото: GettyImages

Хотя речь идет всего лишь о смене вывески (ранее это был пост еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства), на преемницу Жан-Клода Юнкера обрушился град критики. Ее обвинили чуть ли не "фашизме" - это тем более парадоксально, что госпожа фон дер Ляйен никогда не выходила за рамки либеральной повестки. Она лишь позволила себе в максимально осторожной и в общем-то политкорректной форме упомянуть в одной связке о проблемах нелегальной миграции и сохранения европейских ценностей.

Меркель больше не считает США защитником Европы

В остальном же в инициативе новой главы Еврокомиссии, которая заботилась лишь о "благозвучии" названия, нет ничего революционного. Более того, в ее программных тезисах описание "европейского образа жизни" предстает весьма размытым. Ясно лишь, что этот образ жизни выстраивается "вокруг солидарности, душевного спокойствия и безопасности" - в общем, вокруг всего хорошего против всего плохого. В опубликованном письме фон дер Ляйен на имя греческого еврочиновника Маргаритиса Схинаса, которому предложено занять этот пост, упоминаются также "равные возможности", "справедливость", "интеграция" - словом, ровно те же самые понятия, при помощи которых еще пять лет назад канцлер Германии Ангела Меркель представляла концепцию мультикультурализма, открывая беженцам "двери в Европу". В нынешней версии уточняется, что Брюсселю предстоит "обеспечить упорядоченные потоки миграции" и "развеять оправданные страхи и опасения (европейцев. - Прим. "РГ"), что нелегалы могут негативно повлиять на европейское общество и экономику".

Граждане ЕС не слишком хорошо представляют, какой образ жизни будет защищать новый еврокомиссар

Оппоненты - прежде всего из стана левых и "зеленых" - не преминули воспользоваться ситуацией в своих интересах, довольно точно подметив: Урсула фон дер Ляйен отчасти прибегла к риторике тех сил, которые ее собственные однопартийцы привыкли называть "ультраправыми". Среди тех же немцев в "защиту европейского образа жизни" регулярно выступает "Альтернатива для Германии", в Нидерландах - "Партия свободы". Но стоило об этом заговорить представительнице центристского мейнстрима, как в Европарламенте поднялась настоящая буря.

Фото: iStock
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"Ошибка", "позор", "ксенофобия", "гадость" - вот лишь некоторые филиппики в адрес новой, а по сути старой должности. Например, соотечественницу фон дер Ляйен, евродепутата от "зеленых" Ска Келлер возмутил именно тот факт, что в Еврокомиссии сделали акцент на "противоречиях между поддержкой беженцев и ценностями, на которых зиждется Европа". Ее коллега Мартина Михельс и вовсе заявила, что фон дер Ляйен "взяла в советники старину Оруэлла" и, прикрываясь риторикой о безопасных границах, защита которых относится к ведению еврокомиссара, якобы хочет создать "полицейское общество тотальной слежки".

Опрос "Немецкой волны" показал, что и рядовые граждане ЕС не слишком хорошо представляют, что имеется в виду. "Это слишком туманное название. Я не могу понять, что оно значит", - отметил один из респондентов. Между тем наблюдатели отметили и такой курьез: немка фон дер Ляйен поставила на защиту "европейского образа жизни" уроженца Эллады Схинаса. Однако во всем Европейском союзе трудно найти народы, более непохожие по ментальности, традициям, привычкам и взглядам на мир, чем греки и немцы.

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