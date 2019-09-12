В Минфине высказались против искусственной стимуляции роста доходов населения

Доходы населения будут расти в соответствии с ростом российской экономики. Для увеличения доходов не нужна искусственная стимуляция. С таким заявлением выступил замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на Московском финансовом форуме - 2019.

Как уточняется, экономика начнет ускоряться на базе инвестиционного роста, доходы населения тоже за этим подтянутся. В целом, зарплаты россиян растут быстрее, чем растет ВВП.

"То есть говорить о том, что какими-то мерами нам нужно стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением, было бы не очень справедливо", - передает ТАСС слова замминистра.

При этом, по его словам, правительство не забывает о том, что наибольший риск бедности характерен для уязвимых категорий населения: пенсионеров, молодых и многодетных семей.