В Минске предъявлено обвинение организаторам нарколаборатории

По факту организации лаборатории по изготовлению наркотических препаратов в пригороде белорусской столицы предъявлены обвинения трем россиянам, которые в настоящее время находятся под стражей. Об этом сообщила 12 сентября официальный представитель Следственного комитета РБ Юлия Гончарова в эфире "Радио Минск", уточнив, что управлением СК по Минской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте психотропов.

По ее словам, которые приводит БЕЛТА, наркоторговцы для маскировки открыли в Минске ООО по производству и продаже автохимии и чистящих средств, арендовали в регионе склады и организовали там оптовое производство наркотиков. В общей сложности из этой лаборатории было изъято свыше 20 кг психотропов и свыше 1,5 тонны используемых для их изготовления веществ, дорогое оборудование, посуду и спецодежду.

Как ранее сообщали местные информационные каналы, в апреле этого года сотрудники оперативного подразделения погранслужбы и Комитета госбезопасности РБ совместно с ФСБ России пресекли деятельность профессионально оборудованной подпольной лаборатории в Минском районе. "Приехали молодые люди из Кемеровской области - все они одноклассники. Каждому из фигурантов 24 года. Согласно данным милиции, они прибыли в Беларусь в начале текущего года, чтобы заниматься изготовлением психотропов", - уточнила Гончарова.