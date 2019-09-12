В Москве состоялась презентация туристических и культурных возможностей Хайнаня

Ли Цзюнь отметил, что Хайнань - единственный в Китае "международный туристический остров" провинциального значения, где сейчас идет формирование глобального центра туризма и потребления. Беспошлинная торговля для туристов, безвизовый режим для граждан 59 стран, удобное прямое авиасообщение и другие меры превратили остров в один из самых свободных и льготных туристических районов Китая. За первое полугодие Хайнань по безвизовому коридору посетило 447 тысяч иностранных туристов, что на 18,8 процента больше прошлогоднего показателя.

Россия лидирует по числу туристов, посещающих остров. В прошлом году на Хайнане побывало 255,7 тысяч россиян.

В июле этого года Министерство общественной безопасности КНР и Государственное миграционное управление Китая объявили о введении комплекса новых мер по развитию въездного и выездного туризма, чтобы поддержать формирование на Хайнане международного туристического и торгового центра.

На презентации состоялось подписание соглашений по открытию прямого авиасообщения между хайнаньским курортом Санья, Санкт-Петербургом и другими городами. Кроме того, с 10 сентября в Зоологическом музее МГУ начала работу выставка "Сокровища биологического многообразия" из коллекции Музея Южно-Китайского моря провинции Хайнань. Выставка продлится 3 месяца.