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Рубрика: Власть

Обман вылечат штрафом

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания для тех, кто помогает "черным лесорубам"
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Спецвыпуск № 205(7963)
Должностных лиц, которые будут скрывать или предоставлять ложную информацию о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, будут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральный закон, закрепляющий соответствующие поправки в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), вступил в силу в июне этого года.

Под видом санитарных рубок из леса на продажу зачастую вывозится здоровая древесина. Причем, как правило, для этого выбираются участки с наиболее удобным для транспортировки расположением.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что действовавшее тогда административное наказание не соответствовало "степени общественной опасности соответствующих деяний". Размер штрафа варьировался от 3 до 6 тысяч рублей.

Фото: Сергей Михеев.
Незаконная рубка леса под видом санитарной приняла размах бедствия

Теперь лесопатолог, указавший в акте обследования территории, что деревья больны, в то время как они здоровы, получит штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Если такой акт был оформлен в отношении защитных лесов, особо защитных участков лесов, а также в отношении лесопарков, штраф составит 20-40 тысяч рублей.

Поправки действуют и в обратную сторону: аналогичные штрафы грозят тем должностным лицам, которые не внесли в акт данные об имеющихся очагах заражения и действительно больных деревьях.

Под видом санитарных рубок из леса на продажу зачастую вывозится здоровая древесина

Скандалы с якобы санитарными рубками нередко разгораются в регионах. Так, на бумаге признали больными бактериальной водянкой здоровые дубы в природном парке Виштынецкий в Калининградской области. В 2015 году там было вырублено около 60 процентов "зараженного" участка - сумма ущерба составила 89,5 миллиона рублей. Дело довели до суда только в этом году.

Жителю Коми грозит четыре года колонии за вырубку деревьев

Самое громкое уголовное дело в этой сфере касается сплошной санитарной рубки 2018 года, проведенной в природном заказнике регионального значения "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Здесь, по версии следствия, речь идет о вырубке площадью 120 гектаров. Нанесенный ущерб оценили в 748 миллионов рублей.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию оценивал лжесанитарные рубки в 7,5 миллиона кубометров древесины.

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