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12.09.2019 00:48
Рубрика: В мире

В Швейцарии отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденным

Молодые отцы в Швейцарии получат обязательный единовременный отпуск по уходу за новорожденным, передает РИА Новости. За это большинством голосов проголосовали члены Национального совета Федерального собрания республики.

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Продолжительность отпуска составит 10 дней и взять его можно будет в течение первого полугода после рождения ребенка. Финансироваться он будет из средств пособий по потере дохода и составит в лучшем случае 169 франков в день.

К слову, до этого отцы в Швейцарии могли рассчитывать на один выходной в случае рождения ребенка. На то, чтобы изменить эту норму, ушло около 20 лет обсуждений и споров в парламенте.

В мире Европа Швейцария
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