В США магазинам запретят продавать электронные сигареты

В США ограничат продажу вейпов. Сейчас ведется работа над документом, запрещающим магазинам распространять электронные сигареты с ароматическими добавками.

"В ближайшее время мы начнем принимать меры принудительного характера по удалению такой продукции с рынка", - заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. По его словам, на разработку документа уйдет несколько недель.

В прошлом месяце медики штата Иллинойс зарегистрировали первую в стране смерть в результате курения вейпов. Причиной летального исхода стало тяжелое респираторное заболевание. Всего же за медицинской помощью обратились 450 человек в 33 штатах США.