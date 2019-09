Белый дом включился в острую дискуссию о последствиях курения и регулировании рынка электронных сигарет. Спор разгорелся в Америке на фоне вспышки заболевания, предположительно вызванного вейпингом. Президент Дональд Трамп внезапно пригласил репортеров в Овальный кабинет и в присутствии своей супруги Меланьи заявил, что рассматривает возможность запрета на большинство ароматизированных электронных сигарет, пользующихся популярностью у молодежи. Ежегодно число курящих такие девайсы чуть ли не удваивается.

"Люди умирают от вейпинга, - посетовал глава государства. - Необходимо выяснить масштаб проблемы". "Нельзя допустить такого влияния на нашу молодежь", - подчеркнул Трамп, который известен полным неприятием всех вредных привычек. К президенту присоединился министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, заявивший о подготовке запретительных мер. По его словам, "с прилавков уберут эти ароматизированные изделия до тех пор, пока они не получат лицензию госрегуляторов". Останутся только продукты с ароматом табака.

Недавно на фоне тревожных новостей о сотнях заболевших по вине вейпинга штат Мичиган первым в Соединенных Штатах запретил продавать ароматизированные устройства. Власти утверждают, что этим шагом хотят оградить молодежь от зависимости, поскольку табачные компании используют сладкие запахи для подсаживания подростков на никотин. До этого калифорнийский Сан-Франциско, а затем и несколько его пригородов объявили запрет со следующего года на продажи любых вейпов и электронных сигарет.

Менее месяца назад в США был зафиксирован первый случай смерти, предположительно вызванной вейпингом, но всего за три недели число жертв новомодной привычки возросло до шести. Об очередном летальном исходе в середине текущей недели сообщили власти штата Канзас. Не говоря уже о том, что минимум еще 450 человек по всей стране госпитализированы с тяжелыми поражениями легких, которые, как все больше уверены медики, вызваны именно многолетним курением электронных устройств.

Авторитетный и старейший в стране медицинский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал статью, авторы которой заключают: "Тяжесть симптомов и увеличение числа пострадавших за недавний период указывают, что речь идет о новом и вызывающем тревогу типе заболевания легких, связанного с вейпингом".

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в интервью телеканалу CBS News предложил полностью запретить ароматизированные смеси. Он, как и другие противники электронного курения, ставит под сомнение главный тезис производителей таких устройств. Последние утверждают, что их продукты нацелены на курящих взрослых и менее вредны, чем сигареты, а потому помогают постепенно избавиться от зависимости. Но Блумберг уверен, что большинство вейперов вообще никогда до этого не курили, а потому электронные сигареты для многих, особенно молодежи, становятся входом в мир курения, а не выходом из него. Американская медицинская ассоциация предложила властям и согражданам отказаться от электронных сигарет до тех пор, пока ученые не дадут более ясную картину.

Как сообщает агентство Reuters, все больше школ не только запрещают электронные сигареты, но и пытаются активно ловить нарушителей. В тысячах школ уже установлены датчики в туалетах, где обычно и уединяются учащиеся, подальше от глаз преподавателей. По данным газеты The Washington Post, подростки в шутку называют туалеты Juul rooms, то есть буквально "вейп-комнатки". В одной из школ штата Алабама поснимали двери с туалетных кабинок, чтобы учащиеся не могли там курить тайком от окружающих. Одного из них однажды нашли в кабинке без сознания из-за чрезмерного вейпинга. В другом школьном округе учащихся обыскивают при входе в школу, в частности, просят закатать рукава, где подростки иногда прячут такие устройства. В то же время электронные сигареты довольно портативны, а некоторые из них практически не дымят, поэтому эффективность таких мер ограничена.