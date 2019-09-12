ВЦИОМ: Каждый второй россиянин считает отечественных программистов лучшими

54 процента россиян полагают, что отечественные программисты лучше американских, китайских и японских. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. При этом российские граждане сохраняют трезвость оценок и в ряду лучших в мире называют программистов из США (22 процента), Китай (14 процентов), Япония (10 процентов) и Индия (5 процентов).

Каждый третий россиянин (33 процента) оценивает качество отечественного и зарубежного компьютерного образования в равных долях критики и поддержки. 19 процентов полагают, что в России программистов обучают лучше, чем за границей, каждый четвертый (26 процентов) считает, что хуже. Самыми жесткими критиками качества российского образования оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет: 38 процентов из них это образование оценивают негативно. Среди тех, кому от 25 до 35 лет, эта негативная оценка ниже - 31 процент.

По итогам опроса ВЦИОМ, 70 процентов россиян считают профессию программиста престижной. И опять же подавляющее большинство - 85 процентов - убеждены в том, что российские программы конкурентоспособны на мировом рынке. Неконкурентоспособными отечественных программистов считают лишь 8 процентов опрошенных.