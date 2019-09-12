Верховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам

В среду Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить предоставление убежища мигрантам. Данное решение глава Белого дома назвал "большой победой".

Это значит, что теперь американские власти могут отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты.

Ранее, напомним, это решение властей США было заблокировано окружным судом штата Калифорнии, пишет РИА Новости.