12 сентября пленум Верховного суда России утвердил дату начала работы новых окружных судов. Масштабная судебная реформа стартует 1 октября, именно в этот день официально начнут действовать отдельные кассационные и апелляционные суды. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов Российской Федерации, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 субъекта Российской Федерации.

Как сообщил на заседании пленума председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в настоящее время в суды назначены председатели и заместители, а также больше половины штатной численности. Здания судов оборудованы.

С 1 октября этого года в России начнут работать девять отдельных кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции

Многие эксперты называют реформу исторической. Вводится два ключевых новшества: экстерриториальность и сплошная кассация, принимающая все жалобы. Экстерриториальность означает , что дело будет рассматриваться в судах в разных регионах. Раньше по некоторым категориям дел получалось, что одно и то же дело могло пройти три инстанции в стенах одного суда. Теперь такое будет исключено.

Гражданам обеспечено дистанционное участие в заседаниях кассационных и апелляционных судов: достаточно будет подать соответствующее ходатайство в ближайший суд общей юрисдикции, и оттуда свяжут с вышестоящей инстанцией по системе видеоконференц-связи. Во многом повышается роль кассации. По прежним правилам в третьей инстанции проводился предварительный отбор дел, к рассмотрению принимался лишь небольшой процент жалоб. Теперь число дел, проверяемых третьей инстанцией резко возрастет.

"Институт сплошной кассации является новой судебной процедурой, применение которой может вызвать дополнительные вопросы у кассационных судов общей юрисдикции, - сказал Вячеслав Лебедев. - В этой связи Верховный суд РФ уделяет особое внимание анализу и обобщению судебной практики кассационных судов общей юрисдикции и подготовит необходимые разъяснения".

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что у юридического сообщества большие ожидания от предстоящей судебной реформы.

"Каждое дело будет проходить несколько инстанций, разделенных не только процессуально, но и географически. Это укрепляет гарантии независимости и объективности судебного разбирательства, что в конечном счете повысит качество принятых судебных решений, - сказал он. - Важно, что реформа не ограничивается организационной частью, но предусматривает процессуальную составляющую: вводится сплошная кассация. Участники разбирательства получат гарантии, что даже вступившее в силу законное решение будет в обязательном порядке рассмотрено третьей инстанцией в случае несогласия одной из сторон. Предстоящие изменения потребуют повышения квалификации представителей и правоохранительных органов, и адвокатского сообщества".