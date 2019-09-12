Врач назвал простую еду, которая поможет молодо выглядеть и не болеть

Доктор из США Уильям Ли рассказал о продуктах, которые необходимы для нормальной работы стволовых клеток.

Как пояснил исследователь, до сих пор неясно, как работают стволовые клетки, однако известно, что они являются своего рода "фабрикой по производству крайне важных для роста и восстановления органов химических веществ".

- Каждый раз, когда человек травмируется или у него развивается какое-либо заболевание, его стволовые клетки начинают активно действовать. Благодаря этому восстанавливаются изношенные клетки, - объяснил Уильям Ли, отметив, что употребление алкоголя, курение и плохая экология снижают активность стволовых клеток.

Поддерживать нормальную работу клеток поможет в том числе питание. Специалист рекомендует средиземноморский и азиатский рационы.

Среди особенно полезных продуктов Ли назвал зеленый чай, черный шоколад (в умеренном количестве) и куркуму. Кстати, пища с высоким содержанием жиров, соли и сахара сдерживает активность стволовых клеток.