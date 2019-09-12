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12.09.2019 10:27
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали, как справиться с бессоницей

Текст: Юлия Мякишева
Фото: patat/iStock Фото: patat/iStock
Фото: patat/iStock

Мириться с бессонницей не стоит, поскольку дефицит сна ускоряет старение, ухудшает работоспособность и настроение, ослабляет иммунитет, увеличивает риск инсультов, депрессий и имеет связь с онкологическими заболеваниями.

Людям, которые постоянно тяжело засыпают, врачи-сомнологи Роман Бузунов и София Черкасова рекомендуют обратиться к специалисту. Тем, кому сложно заснуть только в первые 30 минут после того, как легли в постель, можно пользоваться следующими советами aif.ru.

Фото: iStock
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Диеты, которая поможет уснуть, пока нет, но есть продукты, в которых содержатся вещества необходимые для обеспечения биохимических процессов сна. Это триптофан, кальций, магний, витамины группы В. Они содержатся в зеленых овощах, индейке, овсянке, бананах, молоке, злаках. Вредно есть на ночь острую пищу, обильную и тяжелую еду. Не стоит употреблять алкоголь и напитки с кофеином.

Для устранения бессонницы стоит прибраться дома. Некоторые предметы негативно влияют на качество сна и могут отсрочить засыпание. В частности, в спальне не должно быть книг - они могут собирать пыль. Цветущие растения тоже могут собирать пыль и вызывать аллергию. Сильный запах цветов может вызвать головную боль. Все, что находится в спальне, не должно вызывать раздражения: врачи советуют убрать из комнаты ноутбук и рабочие документы. Нервозность вызывают тикающие часты. Следует избавиться от пушистого ковра - источника пыли, пищи для микроскопических клещей, грибков и других микроорганизмов, которые могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием. Также в постели не стоит есть.

Снять стресс и расслабить мышцы поможет гимнастика для сна. Каждую группу мышц нужно сильно напрягать на протяжении 5 секунд, а затем расслаблять в течение 30 секунд. Последовательность следующая: правая ступня - мышцы правой голени и ступни - правая нога полностью; левая ступня - мышцы левой голени и ступни - левая нога полностью; правая кисть - правое предплечье и кисть - правая рука полностью; левая кисть - левое предплечье и кисть - левая рука полностью; мышцы брюшного пресса; мышцы грудной клетки; мышцы спины; мышцы шеи.

Врачи опровергли некоторые заблуждения, связанные со сном.

Фото: depositphotos.com
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Например, неправдой оказалось то, что всем людям обязательно нужно ложиться спать до полуночи. Время отхода ко сну человек должен выбрать, исходя из своих биоритмов: "жаворонку" лучше лечь пораньше, а "сове" комфортнее лечь за полночь.

Свет от экранов мешает выработке "гормона сна" мелатонина. Это справедливо только по отношению к гаджетам, их лучше отложить до утра. Свет от телеэкрана безопасен. Здоровому человеку можно спать днем, это будет даже полезно.

Если не получается уснуть, не нужно "считать овец", это разрушает рефлекс "постель = сон". Лучше заняться каким-нибудь рутинным делом при неярком свете. Вернуться в постель можно будет только тогда, когда появится сонливость.

Модные способы борьбы с бессонницей, такие как пользоваться техникой в оранжевых очках, "измерять" сон "умным" будильником и использование методики полифазного сна, не работают.

Общество Здоровье
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