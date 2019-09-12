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Рубрика: Экономика

ВТО подтвердила победу России по иску к Украине

Текст: Игорь Зубков
Арбитры апелляционного органа Всемирной торговой организации оставили в силе решение третейской группы по иску России к Украине, в котором оспаривались антидемпинговые пошлины на нитрат аммония российского происхождения. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Фото: REUTERS/Denis Balibouse Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Россия инициировала спор в мае 2015 года. Оспаривалась так называемая методика энергокорректировок, применяющаяся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. С применением такой методики при пересмотре антидемпинговой меры в отношении российского нитрата аммония в 2014 году срок действия меры был продлен на очередной пятилетний период.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Решение по этому спору имеет большое значение для другого иска России в рамках ВТО к Евросоюзу, который также касается аналогичных энергокорректировок. В данный момент в ЕС действуют четыре антидемпинговые меры, введенные с применением энергокорректировок, - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также введенная в апреле 2019 года предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси.

Третейская группа согласилась с большинством претензий России в адрес Украины и подтвердила наличие в действиях Киева нарушений норм ВТО. Применение методики энергокорректировок, включение в охват пересмотра производителя, который был признан не демпингующим, и другие процедурные аспекты пересмотра были признаны не соответствующими нормам организации.

По результатам рассмотрения спора третейской группой Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию. Однако апелляционный орган оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу, отмечают в Минэкономразвития.

Теперь Украина должна снизить антидемпинговые пошлины на российский нитрат аммония.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Украина Правительство Минэкономразвития Международные организации Европейский союз Отношения России и Украины
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