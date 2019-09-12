Выход российских космонавтов в открытый космос перенесен на октябрь

Выход в открытый космос россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся ранее на 20 ноября, перенесен на 31 октября.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы "Роскосмоса". Причины переноса на более ранний срок не уточняются.

Планируется, что во время работ за пределами МКС космонавты поменяют панель системы терморегулирования модуля "Заря", снимут научное оборудование и установят новое на модулях "Звезда" и "Поиск". Также будет демонтирован находящийся длительное время снаружи станции элемент корабля "Союз".

Напомним, сейчас на борту МКС находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Уже в конце сентября к ним должны присоединиться россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.