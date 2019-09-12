Новости

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесен на октябрь 01:24
В США магазинам запретят продавать электронные сигареты 01:22
Пожар в одном из зданий в центре Москвы ликвидирован 00:49
В Швейцарии отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденным 00:48
В Чехии отмечен прирост населения за счет миграции из Украины 00:07
Трамп порекомендовал Тегерану "забыть об обогащении урана" 11.09.2019
Российский турист утонул на пляже в Таиланде 11.09.2019
РЖД запустит регулярные рейсы "Ласточки" между Москвой и Петербургом 11.09.2019
США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 11.09.2019
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч 11.09.2019
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере 11.09.2019
На западе Москвы спасли из пруда тонущего мужчину 11.09.2019
Замруководителя Росавиации назначен Дмитрий Ядров 11.09.2019
Определились команды, отобравшиеся через баскетбольный ЧМ-2019 на Олимпиаду 11.09.2019
Названы кандидаты "Единой России" в СФ и спикеры ЗС Севастополя 11.09.2019
Трамп назвал позицию Болтона по Венесуэле неприемлемой 11.09.2019
Новый Skoda Rapid появится в России в 2020 году 11.09.2019
Бывший замначальника ОМВД "Лефортово" приговорен к 8 годам 11.09.2019
Заключенных из башни "Бутырки" перевели в нормальные камеры 11.09.2019
Замглавы Федеральной таможенной службы назначена Елена Ягодкина 11.09.2019
МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир 11.09.2019
Джонсон: Brexit без сделки не будет катастрофой для Великобритании 11.09.2019
Появились подробности о состоянии Армена Джигарханяна 11.09.2019
На складах боеприпасов на Украине произошло шесть взрывов 11.09.2019
Росстат будет оперативно предоставлять статистику Госдуме 11.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
12.09.2019 01:24
Рубрика: Общество

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесен на октябрь

Космонавт Александр Скворцов. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Космонавт Александр Скворцов. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Космонавт Александр Скворцов. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Выход в открытый космос россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся ранее на 20 ноября, перенесен на 31 октября.

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Вместо "Федора" в космос полетит робот-"Леонов"

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы "Роскосмоса". Причины переноса на более ранний срок не уточняются.

Планируется, что во время работ за пределами МКС космонавты поменяют панель системы терморегулирования модуля "Заря", снимут научное оборудование и установят новое на модулях "Звезда" и "Поиск". Также будет демонтирован находящийся длительное время снаружи станции элемент корабля "Союз".

Напомним, сейчас на борту МКС находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано. Уже в конце сентября к ним должны присоединиться россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

"Калашников" может создать катер для эвакуации космонавтов
Общество Космос Правительство "Роскосмос"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Захарова уличила Болтона во лжи
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков