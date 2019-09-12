Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб.

По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2). В Москве 10 процентов наиболее высокооплачиваемых работников получают 337,8 тыс. руб., 10 процентов наименее оплачиваемых - 20,6 тыс. руб., и разрыв составляет 16,4 раза. Минимальную зарплату (11,2 тыс. руб.) получают 1,2 процента работников, максимальную (от 500 тыс. руб.) - 0,1. Наибольшие доли работников получают зарплату 33,9-40 тыс. руб. (9,7 процента) - 50-60 тыс. руб. (8 процентов) и 60-75 тыс. руб. (7,4 процента). Полюса в оплате труда для государственных и муниципальных предприятий составляют 11,1 тыс. руб. и 116,5 тыс. руб., для частных - 14,2 тыс. руб. и 197,5 тыс. руб.

Снижение неравенства в зарплатах, однако, несколько нивелируется неравенством во владении финансовыми активами. Согласно анализу, проведенному экспертами Высшей школы экономики совместно с Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка, в руках 3 процентов самого обеспеченного населения России находится 89 процентов всех финансовых активов, 92 процента всех срочных вкладов и 89 процентов всех наличных сбережений. Только треть российских семей имеют сбережения. Доля граждан, не имеющих никаких накоплений, незначительно колеблется в течение последних двадцати лет, но существенно не меняется. В 2002 году, по данным "Левада-центра", не имели накоплений 68 процентов опрошенных, в 2007-м - 66, в 2013-м - 60. При этом, отмечают социологи, среди тех, кто откладывает деньги, большинство (53 процента) составляют респонденты с доходом более 55 тысяч рублей в месяц на семью. Но даже самые низкодоходные семьи (до 20 тысяч рублей в месяц) находят возможность создавать накопления - доля таких сберегателей составила 23 процента.

В России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины

Согласно данным другого исследования (его проводил ВЦИОМ), своей жизнью сейчас довольны 46 процентов россиян, недовольны 23. Еще 30 процентов отчасти согласны и с первыми, и со вторыми. Оценивалось также экономическое положение в стране. Им сегодня довольны 14 процентов граждан. Больше половины опрошенных (61 процент) характеризуют его как "среднее", четверть - как "плохое". "Средним" экономическое положение в стране считают 52 процента россиян, "очень плохим" - 29 процентов, а 14 процентов полагают, что положение улучшилось.

Что же касается личного материального положения, то 78 процентов граждан не считают себя бедными людьми. Существует понятие "субъективная бедность". Бывает, люди с доходами выше прожиточного минимума относят себя к бедным, но случается и наоборот: абсолютно бедные люди, если они находятся в среде точно таких же, не считают себя бедными. Последнее особенно характерно для сельской местности. Людям неприятно признаваться, что они хуже кого-то. Они говорят: "Мы не хуже других".

Росстат недавно опубликовал минимальный доход, необходимый средней российской семье: 58,5 тысячи рублей, чтобы "свести концы с концами". При этом у 79,5 процента семей трудности с покупкой самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с "большими затруднениями". Более половины семей (53 процента) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медуслуги. Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня. Четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник. Каждая вторая семья не может позволить себе раз в год одну неделю отпуска проводить вне дома. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11 процентов. В январе 2019 года реальные доходы снизились на 1,3 процента по сравнению с январем 2018-го. Исследование проводилось на основе личного опроса 60 тысяч домохозяйств в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения. После публикации январской статистики Росстат перешел на другую методику и будет публиковать данные каждый квартал, а не каждый месяц.

Вдвое снизить уровень бедности - такую задачу поставил президент. Что это задача трудная, все понимают. А почему она трудна, объяснили эксперты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС. По их мнению, выполнение поставленной президентом задачи усложняется еще тем, что реальные денежные доходы и потребление падали несколько лет подряд.

Самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза)

Как бы то ни было, впервые за последние четыре года численность бедного населения в России сократилась. В 2017 году за чертой бедности находилось примерно на 1,7 миллиона человек больше, чем сейчас. Тем не менее задача выйти из бедности остается для России одной из самых актуальных. Некоторое сокращение разрыва между 10 процентами самых низкооплачиваемых и 10 процентами самых высокооплачиваемых работников - шаг в этом направлении.