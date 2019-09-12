Взрыв на железной дороге предотвратили в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) на железной дороге обнаружили взрывное устройство. Впоследствии оно было обезврежено.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке станции "Мушкетово", - говорится в заявлении пресс-службы министерства госбезопасности ДНР, на которое ссылается РИА Новости.

По некоторым данным, диверсанты планировали привести устройство в действие во время прохождения железнодорожного состава.

Украинские силовики продолжают периодически обстреливать территорию ДНР. Так, за прошедшие сутки с их стороны было зафиксировано 16 нарушений перемирия в Донбассе. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. Три сотрудника МЧС провозглашенной республики получили ранения.