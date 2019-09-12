Спрос на современные деревянные дома растет, поскольку россияне хотят жить в новом, комфортном и, что немаловажно, экологичном жилище.

Ведь современное деревянное домостроение - это максимально глубокая переработка древесины на современных суперскоростных производственных линиях. Сейчас в России начитывается 14 крупных заводов по производству деревянных домов.

Можно сказать, что сегодня у нас сформировалась полноценная высокотехнологичная отрасль по заводскому производству деревянных домокомплектов, которые отличаются в лучшую строну по сравнению с обычными срубами. Заводские домокомплекты более качественные, пожаробезопасные. Небольшой вес деревянных конструкций позволяет использовать более легкие фундаменты, что удешевляет строительство.

Такие дома привлекательны в эксплуатации благодаря и более высокой теплоэффективности. Они подходят и для суровых погодных условий. Кроме того, российские заводы-производители предлагают интересные архитектурные решения, современную отделку. Заводские деревянные дома экономически эффективны за счет скорости возведения. Их сборка проста и занимает от 5 дней до 2 недель.

Развитие деревянного домостроения позволяет задействовать значительный лесной ресурс страны и обеспечить мультипликативный экономический эффект в смежных отраслях: производстве стройматериалов, энергетике, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, выпуске мебели и других потребтоваров.

Несмотря на традиционность материала, все время появляются новые технологии и материалы. Основой современных деревянных зданий являются LVL-брус - материал из слоеного шпона, ориентированно-стружечные плиты, CLT-панели, клееный брус. Все они обладают небольшим весом и высокой огнестойкостью.

Отдельное направление, о котором хочется рассказать, - строительство многоэтажных деревянных домов. Сейчас готовятся к утверждению строительные своды правил, которые позволят строить 8-этажные жилые здания и 5-этажные общественные здания из дерева.

В России сформировалась полноценная высокотехнологичная отрасль по производству деревянных домокомплектов

Российские производители индустриальных деревянных жилых домов готовы обеспечить производство и поставку в районы Иркутской области, пострадавшие от наводнения, порядка 500 домокомплектов в месяц с ориентировочной ценой до 45 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Производство домов может быть осуществлено сразу по нескольким технологиям в зависимости от потребности: по каркасной технологии, по панельно-каркасной, по технологии "двойного бруса". Надо отметить, что у отечественных домостроительных компаний уже имеется опыт участия в производстве домов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, случавшихся в других регионах РФ.

Теперь несколько слов о действующих мерах господдержки деревянного домостроения в стране. Не все из них по ряду объективных причин (короткий срок поддержки, высокие риски для банков) сработали должным образом, поэтому сегодня Минпромторг России занимается их актуализацией и улучшением.

В прошлом году было принято постановление правительства РФ №259 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления".

В 2018 году на реализацию постановления было заложено 200 миллионов рублей. За 7 месяцев прошлого года предоставлены субсидии по 14 кредитным договорам. Это небольшая цифра. Главная причина, почему банки неохотно выдавали так называемые "кредиты со скидками", заключается в том, что в первоначальном варианте постановления был установлен короткий срок субсидирования - до 2019 года.

Сейчас правительством РФ приняты изменения в это постановление, предусматривающие расширение периода предоставления скидки по "деревянным кредитам" физлицам до 2020 года. На 2019 год на эти цели заложено уже порядка 400 миллионов рублей, на 2020 год - еще около 400 миллионов.

Развитие деревянного домостроения позволяет задействовать значительный лесной ресурс страны и обеспечить мультипликативный экономический эффект в смежных отраслях

Полагаю, что указанные изменения позволят заинтересовать большее количество банков, участвующих в программе, что действительно приведет к увеличению роста строительства деревянных домов.

Теперь о внедрении "деревянной ипотеки". Как активизировать выдачу ипотечных кредитов на деревянное жилье, сделать эти займы дешевле? Как добиться того, чтобы взятый на стадии строительства деревянного дома жилищный кредит не оказался финансовой кабалой за долгострой с неясными перспективами? Как дать покупателю дополнительные гарантии чистоты сделки, в результате которой заемщик совершенно точно получит свою мечту - готовый деревянный дом, за который он постепенно будет расплачиваться с банком, ежемесячно внося соответствующие платежи? Все эти вопросы закономерно волнуют людей. И мы имеем четкое понимание - как действовать.

Минпромторг совместно со Сбербанком готовит предложения по субсидированию половины первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома

Сегодня к программе минпромторга по развитию деревянного домостроения присоединился Сбербанк. Пока - в формате эксперимента. Суть этого эксперимента, который сейчас проходит в Липецкой области, состоит в предоставлении гражданам специальных эскроу-счетов, на которых до окончания строительства фиксируется сумма кредита за дом, одобренная банком. Это гарантирует завершение строительства в срок. После чего построенный дом передается банку в залог, а заемщики-новоселы выплачивают ипотеку за свое новое жилье в установленном порядке.

Кроме того, сейчас Минпромторг России совместно со Сбербанком готовит предложения по изменению нормативных актов, что даст возможность субсидировать половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома.

Мировой опыт показывает, что деревянное домостроение - одна из самых популярных технологий строительства домов. При этом в общем объеме строительства в России на него приходится лишь 10 процентов, в то время как в США, Канаде и странах Западной Европы доля деревянных жилых и нежилых зданий доходит до 40 процентов. Нам есть над чем работать, и ясны первоочередные шаги, которые необходимо сделать государству, чтобы стимулировать деревянное домостроение в нашей стране.