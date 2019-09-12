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12.09.2019 22:15
Рубрика: В мире

Виновных не нашли

Лондон не спешит расследовать нападение на представительство РФ
Текст: Александр Ленин
Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне и устроил там настоящий погром. Точная дата инцидента не раскрывается.

"На днях на территорию нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российские дипломаты незамедлительно обратились за помощью к сотрудникам британской полиции. Ответ Скотленд-Ярда был обескураживающим: еще до начала расследования там усомнились в перспективах найти виновного.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Скотленд-Ярд пообещал жесткий ответ за блокировку активистами Хитроу

"Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто. И это несмотря на то, что посольство России предоставило британской стороне в том числе и видеозаписи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные", - уточнила Захарова. В Москве с долей скепсиса, но все же рассчитывают на сознательность британских стражей порядка, которые обязаны предпринять усилия для поимки преступника. Тем более что предоставленные российской стороной данные о случившемся "не просто могут помочь, а проливают свет на это происшествие". "За пару дней раскрыть так называемое дело Солсбери им удалось, а все, что касается конкретного, спровоцированного, как мы понимаем, британскими подданными, назовем это инцидентом, раскрыть его по горячим следам перспектив у британской стороны не имеется", - иронично подытожила Захарова.

В мире Европа Великобритания Правительство МИД
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